Med drugim so na jugu province Gaziantep kar 94 ur po potresu živega našli 17-letnika, ki je preživel tudi tako, da je pil lasten urin. V provinci Kahramanmaras so po 92 urah rešili mamo in hčerko, v mestu Hatay pa mamo in njenega le deset dni starega dojenčka, poročajo turški mediji. Pod ruševinami v enem od turških mest so našli tri deklice, stare med pet in deset let.

Posvojili bi sirsko deklico

Žarek upanja pa je posijal za sirsko deklico Ayo, v arabščini to pomeni čudež, ki jo je mama pred dnevi rodila kar pod ruševinami. Potem je umrla, kot prej že dekličin oče in štirje bratje in sestre. Ko so novorojenko našli, je bila z mamo še vedno povezana prek popkovine. Aya je sedaj v bolnišnici in je v stabilnem stanju. Posnetek in fotografije njenega reševanja so zaobšle svet, na tisoče ljudi z vsega sveta se je javilo, da bi jo posvojili. Njen pediater pravi, da bo za zdaj ostala kar v bolnišnici ter da bodo pred kakimi takimi koraki vseeno skušali poiskati kakšne njene sorodnike. Trenutno pa deklico doji njegova žena, s katero imata le nekaj mesecev staro hčer.

Na tisoče ujetih pod ruševinami

V Turčiji so po besedah podpredsednika Fuata Otkaya sicer po zadnjih podatkih potrdili 17.674 smrtnih žrtev, v Siriji pa naj bi jih doslej našteli 3377. Ranjenih je bilo okoli 75.000 ljudi. Pod ruševinami na tisoče zgradb medtem ostaja ujetih še več deset, morda celo več kot sto tisoč ljudi, opozarjajo turški strokovnjaki. Iz številnih manjših krajev na najbolj prizadetem območju sploh še ni nobenih informacij o škodi in žrtvah. Po navedbah turške vlade več kot 100.000 ljudi že četrti dan prečesava ruševine, med njimi tudi številne ekipe iz tujine. Možnosti, da izpod ruševin rešijo še več preživelih, je vedno manj, saj je od potresa zdaj minilo že več kot 72 ur. Reševalne akcije so se zato postopoma preusmerile k izkopavanju trupel. Preživelim, ki so povečini ostali bred domov, sedaj grozita pomanjkanje hrane in izreden mraz.

Pomoč z vsega sveta

V Turčiji pri reševanju na terenu pomaga okoli 6500 ljudi iz 56 držav, še danes pričakujejo ekipe iz 19 držav, je povedal turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu. V Siriji pri iskanju morebitnih preživelih sodeluje okoli 3000 pripadnikov Belih čelad, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pomoč na območje pošiljajo države iz vsega sveta. Med drugim je Svetovna banka Turčiji odobrila pomoč v višini 1,65 milijarde evrov.

Kriza v Siriji

V sirski Alep je medtem prispela predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjana Spoljaric Egger, odhod na prizadeta območja pa je v četrtek napovedal prvi mož Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.