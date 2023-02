V silovitem potresu je po zadnjih podatkih umrlo več kot 11.800 ljudi, od tega okoli 9100 v Turčiji, v Siriji pa približno 2700. V Turčiji naj bi bilo ranjenih najmanj 52.000 ljudi, v Siriji pa okoli 5000. Po besedah turškega podpredsednika Fuata Oktaya naj bi izpod ruševin rešili več kot 8000 ljudi, a na tisoče je še vedno pogrešanih.

Reševalci pod ruševinami še vedno iščejo morebitne preživele po potresu, ki je v ponedeljek prizadel Turčijo in Sirijo, sledili pa so mu še močni popotresni sunki. Število mrtvih in poškodovanih strmo narašča iz dneva v dan, pravzaprav iz ure v uro. Turška agencija za obvladovanje nesreč je sporočila, da je zbrala prijave o več kot 11.300 porušenih stavbah, 5800 primerov je do zdaj uradno potrjenih.

Okoli 380.000 ljudi je v Turčiji nastanjenih v državnih zatočiščih ali hotelih, mnogi so našli zatočišče v šolah, nakupovalnih središčih, na stadionih, v mošejah, občinskih centrih, na avtobusnih postajališčih in še marsikje. Na vlake se je naselilo okoli 3400 ljudi, ki so ostali brez doma. Številni so si naredili zasilna zatočišča kar na ulici, iz kartona, delov ruševin, polomljenega pohištva. Kurijo s tistim, kar pač najdejo med ruševinami, da bi se nekoliko ogreli. A je res mrzlo. Jutranje temperature so negativne, tudi do minus šest, dnevne zgolj kako stopinjo ali dve nad ničlo. Pestita jih tudi leden dež in sneg.

V reševalni akciji v Turčiji sodeluje več kot 24.400 ljudi, tudi iz Slovenije, pričakujejo pa jih še več. Danes je za pomoč prek mehanizma EU za civilno zaščito zaprosila tudi Sirija.

V javnost prihajajo pretresljive zgodbe ljudi. Ob navdušenih vzklikih reševalcev in tamkajšnjih prebivalcev so v sirski vasi Bisnia potegnili izpod ruševin moškega, njegovega sina in hčerko. V turškem Adiyamanu pa so rešili bratca, sedemmesečnega Omerja in devetletnega Muhammeda Acarja. Svet je obkrožila fotografija sirskih sester, ki sta bili pod ruševinami stisnjeni 36 ur, preden so ju našli. Ves ta čas je sedemletna deklica svoji mlajši sestrici ščitila glavo in jo objemala. Pretresljiv posnetek je prišel iz turškega Kahramanmarasa, ki leži blizu epicentra potresa. Oče med ruševinami, ki so ostale od domačega stanovanjskega bloka, za roko drži svojo 15-letno hčer. Mrtva leži na postelji, nanjo so se zvalile betonske plošče, prekrita je z razbitim steklom, ostanki opeke in deli pohištva. Oče je ni mogel rešiti. Poročali so tudi o ženski iz Sirije, ki je rodila pod ruševinami. Porodnica je umrla, novorojenko pa so živo rešili izpod ruševin. Bili sta povezani s popkovino, ko so ju našli. Dekličino stanje naj bi bilo stabilno. So pa v potresu umrli tudi njen oče, štirje bratje in sestre ter teta.

I don't think I've ever cried in all my life the way I have watching this. How do u even recover from this experience. #Syria#earthquakepic.twitter.com/BNuyywZ6BB — Abier (@abierkhatib) February 7, 2023

»Videli smo, kako so se zgradbe zrušile, zato vemo, da smo lahko srečni, da smo živi,« je za AFP na letališču v turškem Gaziantepu povedala Zahide Sutcu, ki je tja prišla s svojima majhnima otrokoma. Na tamkajšnjem terminalu so noč na sredo prespali zaviti v odejo skupaj s še kakšnimi stotimi ljudmi. »Toda v našem življenju je zdaj toliko negotovosti. Kako bom skrbela za otroka?« se je zaskrbljeno spraševala.

A miracle after 22 hours! A 3-year-old baby was just rescued from the rubble in Malatya, one of the epicenters of #Turkiye earthquake.pic.twitter.com/APRyeS38Dn — Hakan Copur (@hakancopur1) February 7, 2023

V Kahramanmarasu je bil Ilija Sagairoglu razočaran nad odzivom služb za nujno pomoč. »Brata ne morem izvleči izpod ruševin. Nečaka ne morem dobiti ven. Poglejte naokrog, nobenega državnega uradnika ni tu. Za božjo voljo! Dva dni že nismo videli nobenega predstavnika države. Otroci pa zmrzujejo,« je tarnal ves obupan.

Prek evropskega mehanizma za civilno zaščito je 20 članic EU in tri sodelujoče države Turčiji ponudilo 36 reševalnih in zdravstvenih ekip, v katerih je okoli 1500 reševalcev in zdravstvenih delavcev ter okoli 100 reševalnih psov. V državo je že prišla tudi ekipa za koordinacijo aktivnosti na terenu. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v torek v desetih provincah na jugovzhodu države razglasil trimesečne izredne razmere. Danes je obiskal šotorsko naselje za žrtve potresa v provinci Kahramanmaras in provinco Hatay. Na kritike, da se država na katastrofo ni primerno odzvala, je odvrnil, da so imeli v začetku res težave, a da je z vsakim dnevom stanje boljše. Vsaki prizadeti družini je obljubil 10.000 turških lir pomoči (494 evrov).

Za pomoč EU prosila tudi Sirija

Posebno pereče so razmere na severu Sirije, območju, že od prej prizadetem zaradi vojne. Tudi ta država je danes zaprosila za pomoč prek mehanizma EU za civilno zaščito, je sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Prosi za pomoč pri iskanju pogrešanih, v medicinski opremi, zdravilih. Komisija je Siriji namenila tudi 3,5 milijona evrov nujne humanitarne pomoči. Lenarčič je zanikal, da bi sankcije EU, ki jih je ta uvedla proti tamkajšnjim oblastem zaradi represije nad civilnim prebivalstvom, ovirale dostavo pomoči. Sirski državni mediji poročajo, da je zaradi potresa razseljenih skoraj 300.000 ljudi. Kaže pa, da se število nanaša le na dele države, ki so pod vladnim nadzorom, ne pa na druge na severozahodu države, ki so bližje epicentru potresa. Eden od vodilnih uradnikov Združenih narodov je pozval vlado, naj olajša dostop pomoči do območij, ki so pod nadzorom upornikov. Oblasti so sporočile, da so za razseljene osebe odprli 180 zavetišč. Iz sirskega mesta Rajo poročajo, da je iz zapora vojaške policije v bližini turške meje pobegnilo najmanj 20 ljudi. V njem so zaprti pripadniki Islamske države. Tresenje tal je v zaporu povzročilo nemire.

Unesco je pripravljen zagotoviti pomoč dvema mestoma, ki sta na seznamu Unescove kulturne dediščine in sta v potresu utrpeli veliko škodo. Poleg sirskega Alepai in trdnjave v jugozahodnem turškem mestu Diyarbakir naj bi bila prizadeta vsaj še tri območja, ki so pod Unescovo zaščito.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da bi utegnilo biti v potresu skupno prizadetih okoli 20 milijonov ljudi, od tega okoli pet milijonov pripadnikov ranljivih skupin, predvsem sirskih beguncev. Podoben potres v regiji, ki se je zgodil leta 1999, je terjal 17.000 življenj.Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril, da se čas za tisoče poškodovanih in tistih, za katere se še vedno bojijo, da so ujeti pod ruševinami, izteka. WHO je danes sporočila, da bo v Turčijo in Sirijo poslala tri letala z medicinskim materialom.

Ustavitev športa Šport je v Turčiji zastal. Poleg elitne turške nogometne lige so odpovedana ostala tekmovanja, med drugim balkansko prvenstvo v atletiki konec tedna. To bi moralo biti ob številni slovenski udeležbi v Carigradu, ki bo v začetku marca prizorišče evropskega dvoranskega prvenstva.

Pomaga tudi Slovenija V ekipi za koordinacijo aktivnosti na terenu, ki je prišla v Turčijo, je tudi slovenski strokovnjak. V Turčiji je slovenska skupina sedmih reševalnih psov z vodniki in štirimi spremljevalci. Napoteni so bili v provinco Hatay. Včeraj ponoči je prišla slovenska enota civilne zaščite za iskanje in reševanje, ki so jo prav tako napotili v Hatay. Naša država je že bo poskrbela za materialno pomoč v obliki šotorov in grelcev, ki bodo zadostovali za 250 oseb, ter odeje za 1000 oseb. Skupna vrednost materialne pomoči, ki jo bo Slovenija namenila ogroženim, znaša 451.000 evrov.