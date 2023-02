Vreme: Zvečer in ponoči pretežno jasno, proti jutru se bo oblačnost ponekod povečala

Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, proti jutru pa se bo oblačnost ponekod povečala. Na vzhodu in severu bo sprva še pihal okrepljen severnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -3, v alpskih dolinah okoli -10, ob morju malo nad 0 stopinj Celzija.