Legendarnemu Rodu Stewartu, 77-letnemu trikrat poročenemu očetu osmih otrok, je javno počil film zaradi krize britanskega javnega zdravstva, čeprav ga sam ne potrebuje, saj ima pod palcem okoli četrt milijarde evrov, s katerimi si lahko privošči zasebno zdravljenje. Resda je Škot, Škoti pa »slovijo« po skoposti, a ni eden tistih Škotov, ki jih je vse več in si želijo neodvisne Škotske, sploh zaradi že skoraj trinajstletne vladavine konservativne stranke, ki je velika večina Škotov ne prenese. Stewart je samooklicani privrženec konservativcev, pri katerih mu je gotovo všeč tradicionalna predanost nizkim davkom. Zato toliko bolj odmeva njegov javni napad na konservativno Sunakovo vlado.

Tako grozna Britanija še ni bila?

Stewart, ki bi mu zaradi naslova viteza (neobstoječega) britanskega imperija morali reči sir Rod, je več kot presenetil televizijo Sky, ko se je vključil med gledalce, ki so v živo po telefonu sodelovali v debati o krizi javnega zdravstva. Sodeloval je na kratko, a najbolj odmevno, saj je dejal: »Že dolgo sem privrženec konservativne stranke, vendar mislim, da bi ta vlada morala odstopiti in dati priložnost za vodenje države laburistični stranki.« Predvsem zaradi krize javnega zdravstva. Dejal je, da mu je zaradi položaja medicinskih sester (ki zaradi preobilice dela in nizkih plač vse večkrat stavkajo) počilo srce. Pozval je k »milijardam in milijardam vlaganj« v javno zdravstvo, nato pa rekel: »Države še nisem videl v tako groznem stanju. Ponosen sem, da sem Britanec, in ne prenesem tega, da je v takšnem stanju. Zamenjajmo to preklemano vlado.« Glavnega krivca za to, da je Britanija v tako groznem stanju, brexita, proti kateremu je glasovala večina njegovih škotskih rojakov, ni omenjal. Je pa pohvalil televizijo Sky in povedal, da je že dolgo njen oboževalec. Poklical je, medtem ko se je igral z eno svojih mini železnic. In za dobro mero v telefonsko slušalko zapel pesem Maggie May, svojo uspešnico iz leta 1971. Ni se omejil samo na kritiko vlade zaradi javnega zdravstva, ampak je Otočanom, ki potrebujejo slikanje z magnetno resonanco in ne pridejo na vrsto v javnem zdravstvu, dejal, da jim ga bo plačal on. Tega se je spomnil zato, ker je bil ravno dan prej na rednem letnem slikanju, ki so ga zanj seveda opravili v zasebni bolnišnici, kot je povedal.

Je imel Sunak dobiček od cepiva Moderne?

Stewart še zdaleč ni edini kritik konservativcev, ki jim je kratkotrajna triletna vladavina brexitskega heroja Borisa Johnsona prinesla škandal za škandalom. Kot da so zaradi njega »normalizirali« politične, korupcijske, finančne, spolne in druge škandale v vrhu politike. Ko so eno najbolj priljubljenih televizijskih zvezdnic in genialno matematičarko Carol Wonderman, ki jo po navadi hvalijo zaradi tradicionalno lepe ženske postave, vprašali, kaj si misli o kritiki Roda Stewarta, so si morali Sunak in njegovi ministri zatisniti ušesa. Boleti je moralo, saj je dejala, da je konservativna vlada »moralno skorumpirana«. Posebno kritična je bila do premierja Rishija Sunaka, multimilijonarja, poročenega s skoraj milijarderko, ki je hči indijskega multimilijarderja. Pa ne zato, ker je šele v nedeljo popoldne odstavil predsednika konservativne vlade in ministra brez listnice Nadhima Zahawija. Wondermanova je zahtevala preiskavo o Sunaku, ker je soustanovitelj sklada, ki je v zadnjih letih vložil več kot milijardo v farmacevtsko družbo Moderna. Ta je postala najbolj znana po razvoju cepiva proti covidu. Carol Wonderman je dejala: »Rishi Sunak, naš premier in soustanovitelj tega sklada, noče razkriti, ali ima denar v tem skladu in torej tudi v Moderni. Ta človek je pred vrati Downing Streeta 10 obljubil polaganje računov, transparentnost in drugo. Sprašujem ga, ali ima delnice Moderne, kajti če jih ima, govorimo o trgovanju na podlagi notranjih informacij.«

Družinsko podjetje Zahawi & Zahawi, ki je nastalo leta 2010, v letu, ko je bil zdaj že bivši predsednik konservativne stranke Nadhim Zahawi izvoljen za poslanca v varnem bogataškem konservativnem okrožju, pa je lastnik sedemnajstih poslovnih stavb in razkošnih hiš. Od leta 2018, ko je Zahawi prvič dobil položaj v vladi, naj bi podjetje vodila žena. Denar se je k Zahawiju stekal z vseh strani. V letih 2015 do 2018, na primer, ko je bil že poslanec, je bil obenem tudi strateški direktor v naftno-plinskem podjetju Gulf Keystone Petroleum, kjer je zaslužil okoli 240.000 evrov na leto. Štirikrat več, kot je bila njegova poslanska plača. Vse »težje« je zato postajalo vprašanje, od kod je dobil kar 30 milijonov funtov nezavarovanih posojil.