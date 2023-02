Namesto skladišča nova šolska zobna ambulanta

V kranjski Osnovni šoli Jakoba Aljaža so odprli vrata nove zobne ambulante. Na mestu nekdanjega skladišča so jo uredili ob finančni podpori Mestne občine Kranj in v sodelovanju z Zdravstvenim domom Kranj. Zobozdravnica v šoli pomeni veliko olajšanje tako za učence in njihove starše kot za šolnike.