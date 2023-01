#intervju Matjaž Rakovec: Županova plača? Katastrofa!

Nekdanji direktor Zavarovalnice Triglav, predsednik vaterpolske zveze in aktualni predsednik hokejske, 58-letni Kranjčan (z dolgoletnim začasnim delom in bivanjem v Ljubljani) Matjaž Rakovec je na jesenskih lokalnih volitvah prepričljivo dobil drugi mandat župana Kranja. Pred prvim mandatom je zatrjeval, da za uresničitev načrtov potrebuje dva mandata. In se uštel. Kar v našem intervjuju povsem mirno in z nasmeškom tudi prizna.