To je brezsramno uničevanje vsega, kar nacionalna televizija je. Trenutno v. d. vodstvo se zaveda, da ima svoj rok trajanja – in v tem času hoče uničiti vse, kar je ostalo verodostojnega od medija. Gledalci so že ocenili, da je čas za spremembe, da to ni program, ki si ga zaslužijo. Take vsebine v družbi ne ustvarjajo ničesar dobrega, kvečjemu obratno. Ne spoštujejo niti enega etičnega, kaj šele novinarskega standarda. Gre za zadnje krike. Pa ne naše, ampak njihove.

Šikaniranja smo se znotraj kolektiva že navadili, čeprav se ga nikoli ne bi smeli navaditi. To šikaniranje se zdaj širi na celotno javnost. Po njihovem je javnost kriva – to zveni tako znano v povezavi z eno politično stranko – da ni prava, ne pa vsebine za javnost. A težava ni javnost. To se mora nehati, ker ni vzdržno in prebavljivo, sploh ne, če v elitnih terminih gostimo nekoga iz strankarsko opredeljene televizije, ki je pred časom pozival k nemirom, spopadom, konfliktom, ker nekomu ni bil po volji rezultat na volitvah. To je nedopustno. Sprašujem se, kako se ti ljudje zjutraj pogledajo v ogledalo, ali lahko z žlehtnobo, ki jo izražajo, mirno živijo, se sporazumejo. Večer