Letos bo vojna v Ukrajini dosegla vrhunec in odločilni razplet. Rusi so se po enoletni vojni reorganizirali, veliko naučili na lastnih napakah in žrtvah, preizkusili svoje oborožitvene sisteme, orožje, vojaške vede in veščine. Ta vojna jim je v vseh pogledih, od propagandnih, političnih, mednarodnih, gospodarskih, vojaško-proizvodnih, tehnoloških, logističnih in vojaških, prišla prav v zadnjem trenutku, da se lahko pripravijo na bližajoči se vojaški spopad z Američani in njihovim Natom, oziroma ga odvrnejo, če bodo letos premagali ukrajinsko vojsko s tujimi plačanci vsaj v vzhodni Ukrajini na levem bregu Dnepra, kar je skoraj polovica Ukrajine, ki je potem Rusi ne bodo več spustili iz rok.

Za ta letošnji končni vojaški obračun v Ukrajini sedaj ZDA pospešeno lomijo roke evropskim podrejencem v Natu, še posebej Nemčiji, da bodo oskrbeli Ukrajino s tanki tretje generacije. Nemci bodo tako poslali 14 tankov Leopard 2, Poljaki in druge natovske države še ostalo število do 100 tankov Leopard 2, Francozi bodo poslali Leclerce, Britanci Challengerje in Američani Abramse. Zaenkrat je to 200 sodobnih zahodnih tankov, ki so zahtevni za vzdrževanje zaradi kompleksnosti in ne najbolj zanesljivi v bojni uporabi zaradi okvar. Američani pa pripravljajo propagandni teren za kar 300 zahodnih tankov v Ukrajini. Letos je že vroče v Ukrajini, kljub zimi, Rusi spet uspešno napredujejo, ukrajinski koruptivni oblastni sistem razpada. Vložki ZDA in Rusije v to ukrajinsko vojno so veliki, Evropa pa samo sredstvo, saj bo od letošnjega drugega polčasa te vojne, od končnega vojaškega obračuna, zelo odvisno bodoče varnostno in vojaško dogajanje v Evropi in posledično v svetu.

Za sedaj kaže, da Američani pri stiskanju in napadanju Rusov nočejo popustiti, dokler v Ukrajini ne umirajo ameriški vojaki in vsaj dokler se Evropa ne bo uprla tem brezobzirnim Američanom. Slednji preko Nata izsiljujejo vse po vrsti, da se moramo Evropejci konfliktirati in celo vojaško spopadati s krščanskimi in evropsko-civilizacijskimi bližnjimi Rusi, ki so z največjo državo na svetu Rusijo in z njenimi naravnimi potenciali, še posebej energetskimi, ključ za gospodarsko preživetje Evrope in zahodne civilizacije.

Anton Peinkiher, Ljubljana