V obeh primerih sta napad izvedla pripadnika azijsko-ameriške skupnosti, ki sta napadla in ubila pripadnike iste skupnosti. Najprej je v soboto 72-letni Hu Can Tran streljal v plesni dvorani v Monterey Parku v Los Angelesu. Ubil je deset ljudi, prav toliko jih je ranil.

Napad je nameraval nadaljevati v drugi plesni dvorani, vendar mu je naklep preprečil obiskovalec, ki ga je razorožil. Tran se je kasneje sam ubil, ko ga je policija blokirala na parkirišču.

V ponedeljek pa je 67-letni Zhao Chunli na farmi za gobe v zalivu Half Moon nedaleč od San Francisca ustrelil in ubil štiri osebe, eno pa ranil. Tri osebe je zatem ubil še v podjetju za prevoze s tovornjaki, na koncu pa se je predal policiji.

»Kalifornijske skupnosti že drugič v zadnjih dneh žalujejo zaradi izgube najdražjih v nesmiselnem nasilju z orožjem,« je sporočil predsednik ZDA Biden in dodal, da so demokratski senatorji ponovno v postopek vložili predlog za prepoved jurišnega orožja oziroma polavtomatskih pušk ter predlog zakona za prepoved prodaje tega orožja osebam, mlajšim od 21 let.

»Tudi ko čakamo na podrobnosti o streljanju, se zavedamo, da nasilje s strelnim orožjem zahteva ostrejše ukrepe. Ponovno pozivam oba domova kongresa, naj hitro ukrepata in sprejmeta prepoved za varnost ameriških skupnosti, šol, delovnih mest in domov,« je sporočil Biden.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je medtem po drugem strelskem napadu izjavil, da drugi amandma k ameriški ustavi postaja samomorilski pakt Američanov. Zagovorniki orožja v ZDA trdijo, da jim drugi amandma, ki govori o pravici do ustanavljanja oboroženih milic, daje pravico do orožja.

Republikanci nasprotujejo ukrepom proti orožju, demokrati večinoma tudi niso za popolno prepoved. Demokrati niti v senatu, kjer imajo tesno večino, predloga o prepovedi jurišnega orožja ne morejo spraviti mimo republikanske obstrukcije, v predstavniškem domu kongresa pa imajo republikanci tesno večino in predlog niti ne bo uvrščen na glasovanje.