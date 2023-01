Sporazum o sodelovanju med Univerzo v Ljubljani in Mestno občino Ljubljana med drugim določa, da si bosta univerza in občina prizadevali poiskati sistemsko rešitev za ureditev situacije Botaničnega vrta. Dogovorili so se tudi, da bo ljubljanska univerza sodelovala pri aktivnostih v okviru Centra Rog.

Občina se je zavezala, da bo pripravila načrt za postavitev postajališč za izposojo mestnih koles Bicikelj v bližini tistih akademij in fakultet, kjer tovrstnih postaj še ni. Proučili bodo tudi možnost uvedbe dodatnih oziroma hitrejših avtobusnih linij, da bi bile fakultete boljše povezane s centrom mesta. Z javnim prevozom bi si predvsem želeli bolje povezati biotehniško fakulteto, fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo ter fakulteto za računalništvo in informatiko.

V sporazumu sta se univerza in občina dogovorili, da bosta vsako leto do konca januarja sprejeli akcijski načrt s konkretnimi projekti, ki naj bi jih uresničili v tekočem letu.