Na pobudah meščanov se je zato pojavilo vprašanje občana, zakaj se je oddelek za gospodarske dejavnosti in promet odločil za zvišanje omejitve hitrosti. Odgovor mestnih uradnikov je presenetljiv. Kot navajajo normativi s področja prometnega urejanja, na cesti, na kateri je urejen obojestranski pomožni kolesarski pas, hitrost ne sme biti več kot 40 kilometrov na uro. Ker je bila ta cesta šele druga v Ljubljani, ki je imela kolesarsko stezo zarisano na obeh straneh cestišča, so budno spremljali promet. Od konca junija do konca oktobra lani so zaznali 1150 prekoračitev omejitve hitrosti, od tega je 90 odstotkov prehitrih voznikov vozilo s hitrostjo okoli 43 kilometrov na uro. »Prejeli pa smo več pobud občanov za zvišanje omejitve hitrosti. Ker je bilo iz opažanj razvidno, da konfliktov med prometnimi udeleženci ni, hkrati pa se je iz meritev hitrosti izkazalo, da zelo velik delež vozil vozi s hitrostmi blizu 40, smo omejitev hitrosti zvišali,« so na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet zapisali v odgovoru.