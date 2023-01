Na Goteniškem Snežniku v občini Kočevje so v obsežni reševalni akciji včeraj popoldan reševali obnemogla planinca. Gorski reševalci so ju najprej reševali na klasičen način, potem jim je na pomoč priskočil še helikopter Slovenske vojske z ekipo. Reševalca letalca so pobrali v Litiji in poleteli proti Gotenici, a se je prvi poskus zaradi zelo slabega vremena izjalovil. Vrniti so se morali v bazo. Reševalci so planinca, od katerih je eden dobil omrzline na nogah, pozno zvečer rešili na klasičen način. Odpeljali so ju v ljubljanski klinični center.

Reševalcem je na pomoč priskočilo še sedem domačinov na motornih saneh. Gasilci PGD Grčarice so reševalcem in planincema ponudili topel prostor in tople napitke, skuhali juho in pripravili narezek za vse, ki so pri reševanju sodelovali.

PZS: velika nevarnost plazov

V Planinski zvezi Slovenije (PZS) so ravno pred dnevi opozarjali na nevarnosti v gorah in planinah. Zaradi nevarnosti plazov so odsvetovali obisk gora, dokler se snežna odeja ne stabilizira, ter svetovali, naj pohodniki cilje prestavijo na nižjeležeče predele. Neizkušenim pa odsvetujejo tudi obisk območij z zmerno drugo stopnjo nevarnosti.

Strokovni sodelavec PZS Matjaž Šerkezi je posebej izpostavil nevarno početje na družbenih omrežjih, kjer se pojavljajo neprimerna vabila v zasnežene gore v pomanjkljivih oblačilih, kot so kratke hlače ali celo kopalke, kar je zelo neodgovorno. Ob ugodnejšem času za obisk gora je zelo pomembna popolna oprema. Sem spadajo plazovni trojček (žolna za hitro iskanje zasutih v plazu, sonda za natančno lociranje zasutega in aluminijasta lopata za izkopavanje), pa tudi cepin, dereze in čelada. Ne smejo pa pozabiti niti na prvo pomoč in bivak vrečo ter na mobilni telefon s polno baterijo.

Svetujejo še, da se ne glede na izkušnje pohodniki udeležijo tečajev za varnejše obiskovanje zasneženih gora in plazovnih delavnic.