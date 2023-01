Frankfurt se je po točkah izenačil s Freiburgom, a ima boljšo razliko med doseženimi in prejetimi zadetki. Darilo Wolfsburga je izkoristil tudi Union Berlin, ki je v izdihljajih tekme premagal Hoffenheim s 3:1 ter se prav tako s 30 točkami izenačil s Frankfurtom in Freiburgom. Za vodilnim Bayernom vsa tri moštva zaostajajo za pet točk.

Čeprav so si na današnjem dvoboju nogometaši Schalkeja pripravili več priložnosti, so bili učinkovitejši domačini. Jesper Lindström je v 22. minuti Frankfurt popeljal v vodstvo, zmago pa sta v zadnjih desetih minutah potrdila Rafael Santos Borre in Aurelio Buta. Schalke tako z le devetimi osvojenimi točkami ostaja prikovan na dno ligaške lestvice.

Za visoko zmago Wolfsburga nad Freiburgom je z dvema zadetkoma najzaslužnejši Jonas Wind. Izkazala sta se tudi Patrick Wimmer, ki je zadetku v prvi minuti dvoboja dodal še podajo, in Yannick Gerhardt, ki je prav tako zabil in podal. Piko na i odlični predstavi domačih sta s petim in šestim zadetkom v mreži Marka Flekkena postavila Ridle Baku in Luca Waldschmidt, ki je zadnji gol z enajstmetrovke dosegel globoko v sodniškem dodatku. Wolfsburg je s tem na šestem mestu prehitel Borussio Dortmund, ki pa bo tekmo tega kroga igrala v nedeljo.

Po zgrešeni enajstmetrovki Jordana Siebatcheuja je na tekmi v Berlinu sicer prvi polčas pripadel Hoffenheimu z 1:0, ko je zadel Ihlas Bebou. V drugem delu je domači Union prevladoval, svojo premoč pa je z izenačujočim zadetkom kronal Danilho Doekhi v 73. minuti. Doekhi je nato tik pred iztekom zadel še enkrat in zagotovil zmago domačinov, ki jo v šesti minuti dodatka zapečatil Jamie Leweling.

Bochum je z zmago pred domačimi navijači nad Hertho Berlin s 3:1 skočil iz cone izpada na 14. mesto, medtem ko sta se Stuttgart in Mainz razšla z neodločenim izidom 1:1.

Ob 18.30 bo na sporedu še dvoboj med Kölnom in Werderjem iz Bremna, 16. krog pa se bo v nedeljo zaključil s tekmama Borussia Dortmund - Augsburg ter Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen.