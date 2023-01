Odrasli morajo po novem za letno članarino v Mestni knjižnici Ljubljana (MKL) odšteti 18 in ne več 15 evrov. Dijaki, študenti in upokojenci pa bodo zanjo namesto devet plačevali 11 evrov. Za medknjižnično izposojo morajo člani po novem plačati devet evrov oziroma dva evra več kot lani. Zamudnina pa se je povišala z 0,3 na 0,4 evra na enoto nepravočasno vrnjenega knjižničnega gradiva.

Kot so poudarili v Mestni knjižnici Ljubljana, so podražitve nujna posledica dviga vseh stroškov poslovanja knjižnice: dviga cen energentov in najemnin, storitev čiščenja, varovanja, tiskanja ter dviga cen materialov in cen stroškov dela, so našteli. Kot so dodali, skrbijo, »da cena enoletne članarine za knjižnico tudi po povišanju še vedno ne presega niti trenutne povprečne cene ene same knjige v Sloveniji, ki trenutno znaša 24 evrov«. Ob tem so spomnili še, da so bile v Mestni knjižnici Ljubljana cene storitev nespremenjene od leta 2016, ko so članarino zvišali za en evro.

Cene v drugih osrednjih knjižnicah v letošnjem letu ostajajo iste, so za STA potrdili v Združenju splošnih knjižnic. V knjižnicah v Celju, Kranju in Mariboru letna članarina za odrasle znaša 15 evrov. Od naštetih sta dijakom najprijaznejši knjižnici v Mariboru in Celju, kjer je zanje članarina brezplačna, v Kranju pa znaša devet evrov, kar je enako lanski ceni v MKL.

Za študente je najcenejša knjižnica v Kranju, kjer članarina znaša devet evrov. Na drugem mestu je Maribor z 10 evri, na tretjem Celje z 10,5 evra. Cena članarine za upokojence je najdražja v Celju, kjer znaša 12,5 evra, v drugih naštetih osrednjih knjižnicah pa so cene enake kot cene članarin za študente.

Zamudnina za enoto nepravočasno vrnjenega knjižničnega gradiva v mariborski knjižnici stane 0,1 evra, v Kranju in Celju znaša 0,3 evra, v Ljubljani pa se je v letošnjem letu iz 0,3 evra podražila na 0,4 evra. Tudi medknjižnična izposoja je najdražja v Ljubljani, kjer znaša 9 evrov. Najcenejša je v Mariboru, kjer člani zanjo odštejejo 7 evrov. V Celju je pol evra dražja, v Kranju pa znaša 8 evrov.

Kot so pojasnili v MKL, knjižnice v Sloveniji niso zavezane k enakim višinam članarine oz. cenam storitev. »Vsaka knjižnica posluje samostojno, cene storitev določa glede na celoten pregled poslovanja. Ker smo javna služba se za podražitve odločamo postopoma in izjemoma ter v soglasju z ustanoviteljem,« so zapisali.

Ob tem poudarjajo, da je obseg dejavnosti MKL s 35 enotami težko primerljiv s preostalimi knjižnicami v mreži 57 slovenskih splošnih knjižnic, ki imajo veliko manj enot, v povprečju štiri do pet. Ob tem so spomnili, da imajo nekatere knjižnice po Sloveniji celo višje članarine od ljubljanskih, pri nekaterih znaša 20 evrov, denimo v Knjižnici Antona T. Linharta v Radovljici ali Goriški knjižnici Franceta Bevka.

Mestna knjižnica Ljubljana je s 35 knjižnicami in 47 postajališči bibliobusa največja splošna knjižnica v Sloveniji. Tudi Mariborska knjižnica in Mestna knjižnica Kranj imata premični knjižni zbirki, v Osrednji knjižnici Celje pa t.i. bibliobusa še niso vzpostavili. Osrednja knjižnica v Mariboru obsega 22 enot, v Celju 11, kranjska pa jih v svoji regiji povezuje 7.