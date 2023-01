Ponosni smo na naša projekta FARMID (zaposlovanje oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju na kmetijah) in Senhias (vpliv invazivnih tujerodnih organizmov na biodiverziteto in pokrajinsko pestrost; pomen ohranjanja naravne in kulturne dediščine Evrope s poudarki na določenih tipih pokrajin), ki sta prejela evropsko nagrado za inovativno poučevanje 2022. Plaketo evropske nagrade za inovativno poučevanje smo prevzeli v okviru prireditve Jabolka kakovosti 2022.