V četrtek bo oblačno, v notranjosti Slovenije bo rahlo do zmerno snežilo, na Primorskem bo nastalo nekaj ploh, več padavin bo na jugovzhodu. Na severu in vzhodu Slovenije bo zapihal severnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od -3 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in v soboto bo zmerno do pretežno oblačno z burjo na Primorskem. V soboto se bo tudi v notranjosti krepil severnik. Na jugovzhodu bo občasno rahlo naletaval sneg.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Na severnim Sredozemljem nastajajo padavinska območja, ki občasno vplivajo tudi na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno. V Istri in v Furlaniji Julijski krajini bo nekaj ploh, nad Jadranskim morjem lahko nastane tudi kakšna nevihta, na severnem Hrvaškem pa bo občasno rahlo snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihala burja.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen.

Hrvaško zajelo obilnejše deževje, ponekod tudi sneg

Hrvaško so v torek zvečer zajele obilne padavine, ki se bodo danes nadaljevale. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zaradi močnega vetra izdal opozorila za celotno jadransko obalo, najslabše vremenske razmere pa napoveduje za osrednji in južni del Dalmacije. V Gorskem kotarju in Liki ponekod sneži.

Ceste so mokre in spolzke v večjem delu države, v Gorskem kotarju in Liki pa je ponekod na cestišča razmočen sneg. Zaradi nizkih temperatur je mogoča poledica, v notranjosti države pa megla zmanjšuje vidljivost, so sporočili iz podjetja Hrvatske autoceste (Hak).

Hak opozarja voznike, naj upoštevajo varnostno razdaljo, prilagodijo hitrost razmeram na cesti in uporabljajo zimsko opremo.

Padavine na Hrvaškem se bodo čez dan lahko okrepile, še posebej ob obali. Težave bo povzročal tudi močan veter, zato je DHMZ za Dalmacijo izdal oranžno opozorilo, za preostale dele obale pa rumeno.