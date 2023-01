Slovenski rokometaši so po prvem delu tekmovanja in drugem mestu v skupini B včeraj dopoldne zapustili Katovice, z avtobusom odpotovali v le okoli 80 kilometrov oddaljeni Krakov in se namestili v hotelu iz iste verige z enakim imenom kot na prejšnji lokaciji (Novotel Centrum). Med prtljago je bil tudi »kovček« s pomembno vsebino – dvema točkama za zmago proti Poljski, s katerima se lahko Slovenija resno spogleduje s četrtfinalom. Poleg točkovnega plena je bila dobrodošla še ena zadeva, kajti v drugo največje poljsko mesto (več kot 800.000 prebivalcev) in eno najstarejših v državi (mestne pravice je dobilo že leta 1257) je prispel tudi 31-letni krožni napadalec Matej Gaber.

Kar 198 centimetrov visoki in 120 kilogramov težki član madžarskega Picka iz Szegeda je zaradi zdravstvenih težav sprva v dogovoru s selektorjem Urošem Zormanom odpovedal sodelovanje na SP, a v zadnjem času naj bi se mu stanje izboljšalo. Škofjeločan bo varovalka za morebitno nadaljnjo odsotnost stebra obrambe Boruta Mačkovška, ki ima očitno še naprej velike težave z oteklim desnim kolenom. Zorman ima v Krakovu zdaj na razpolago 20 igralcev, v osemnajsterici, iz katere lahko za vsako tekmo izbira po 16 igralcev, pa je doslej opravil le eno menjavo (Tadej Mazej namesto poškodovanega Staša Slatinka Jovičića). Zunaj seznama 18 izbrancev – med njimi lahko vsaka reprezentanca med SP opravi do pet menjav – sta trenutno v čakalnici Grega Krečič in Gaber.

»V zadnjem času sem imel velike težave s tetivo. Nisem še stoodstotno pripravljen, a ne glede na vse okoliščine nisem niti za trenutek pomislil, da ne bi prišel na Poljsko in pomagal ekipi. Upam, da bom lahko prispeval svoj maksimum,« se nadeja Matej Gaber, ki se je z avtom odpravil iz Szegeda in po osemurni vožnji prispel v Krakov. Po včerajšnjem kosilu in medijskih obveznostih so Zormanovi varovanci popoldne opravili uvodni trening v dvorani Tauron Arena v Krakovu. Drugi največji objekt od skupno devetih, ki gostijo tekme na SP (zmogljivost 15.030 gledalcev; večja je le Tele2 Arena v Stockholmu za 19.000 ljudi), je v prvem delu gostil skupino A s Španijo, Črno goro, Iranom in Čilom, po šestih že odigranih tekmah in še devetih v drugem delu v skupini I pa se bo poslovil od letošnjega tekmovanja.

Črnogorski selektor Veselin Vujović, ki je Slovence leta 2017 popeljal do brona na SP v Franciji, prav danes praznuje 62. rojstni dan, a bodo v slovenskem taboru naredili vse, da mu z zmago pokvarijo praznovanje. Tudi Zorman, ki ga Črnogorec hvali na vse pretege (postal bo zares velik trener, pravi Vujović) in ki Slovenijo postavlja v vlogo absolutnega favorita (ne morem niti pomisliti, da bi jo lahko presenetili v kakšnem segmentu igre, dodaja). O današnjih tekmecih Uroš Zorman meni: »Gre za telesno zelo močno reprezentanco, ki goji hitro igro. Morali bomo biti maksimalno zbrani in pazljivi že od prve sekunde tekme ter stvari takoj postaviti na pravo mesto. Glede na prikazano v prvem delu tekmovanja je naš cilj jasen – zmaga.«

Blaž Janc je s 14 goli trenutno drugi strelec Slovenije za Aleksom Vlahom (19), ob le štirih zgrešenih strelih pa je njegova učinkovitost 78-odstotna. »Proti Franciji smo se borili do konca ter imeli tudi svoje minute in priložnosti. Če bi jih izkoristili, bi se ji lahko približali in mogoče bi se tekma razpletla drugače. A s 14 tehničnimi napakami je nemogoče premagati takšno vrhunsko reprezentanco. Za uspeh bi potrebovali idealno predstavo,« se je prvega poraza na SP 2023 spomnil Blaž Janc. A Sevničan ostaja optimist: »Naprej gremo z dvignjenimi glavami. Če bi nam kdo pred tekmovanjem ponudil napredovanje z dvema točkama, bi to brez oklevanja sprejeli. V nadaljevanju ne smemo biti preveč pohlepni in moramo ostati na trdnih tleh. Dokazali smo, da se lahko najmanj enakovredno kosamo z vsako reprezentanco na svetu. Vsakega nasprotnika spoštujemo, tudi Iran, a se nikogar ne bojimo.«