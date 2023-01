Za sedemkratnega prvaka Bradyja, čigar prihodnost je še vedno neznanka, se je 23. sezona tako končala.

Celoten dvoboj so prevladovali kavboji pod vodstvom podajalca Daka Prescotta, ki je podal za štiri zadetke oziroma touchdowne. V naslednjem krogu jih v Kaliforniji čakajo San Francisco 49ers, ki so v prvem krogu ugnali Seattle Seahawks z 41:23.

Petinštiridesetletni Brady, ki je lani napovedal konec športne poti, a se je po 40 dneh premislil, ni do zdaj na prejšnjih sedmih tekmah še nikoli izgubil proti Dallasu.

Dallas je tako še zadnja ekipa, ki je napredovala v drugi krog končnice. Za presenečenji prvega kroga sta poskrbeli moštvi New York Giants in Jacksonville Jaguars. Slednji so po zaostanku z 0:27 presenetili Los Angeles Chargers s končnim izidom 31:30. Giants pa so izločili tretje nosilce konference NFC, vikinge iz Minnesote.

Eden izmed glavnih favoritov za naslov Buffalo Bills so se z težavami prebili v nadaljevanje izločilnih bojev. S 34:31 so premagali Miami Dolphins, ki so igrali z drugim rezervnim podajalcem Skylerjem Thompsonom.

V drugem krogu se bo Buffalo pomeril z lanskimi finalisti lige NFL Cincinatti Bengals, ki so bili s 24:17 boljši od Baltimore Ravens.