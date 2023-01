Najboljši slovenski skakalec v tej sezoni je ob precejšnjem vetrovnem pribitku s 136,5 m dolgim skokom prepričljivo prevzel vodstvo, nato pa je moral počakati še na devet boljših iz prve serije. Prvi ga je celo ob izdatni pomoči vzgornika prehitel Kraft (278,5), ki se je s tem povzpel na stopničke. Lanišek je ostal tik pod njimi, potem ko sta svoji nalogi dobro opravila Granerud v nekoliko boljših ter Kubacki v zelo zahtevnih vetrovnih razmerah.

Granerud je s peto zmago v sezoni nekoliko utišal številne poljske navijače, Kubacki pa je dosegel 11. stopničke v tem tekmovalnem obdobju. V skupnem seštevku je Poljak prvi presegel mejo 1000 točk. Po 14 tekmah jih je zbral 1010, na drugo mesto pa se je prebil Granerud, ki jih ima 896. Lanišek je padel na tretje mesto, a ostaja blizu najboljšima z 872 točkami.

Te so osvojili še trije varovanci glavnega trenerja Roberta Hrgote. Lovro Kos (255,8) je po devetem mestu v prvi seriji v drugi nekoliko zdrsnil po lestvici in zasedel končno 13. mesto. Še več je v finalu izgubil Žiga Jelar (245,4), ki je nazadoval za osem mest in končal na 16., Peter Prevc (244) pa je v finalu pridobil eno mesto in bil 17.

Brez finalnega nastopa so ostali debitant na tekmah svetovnega pokala Rok Masle na 31. mestu, 35. Domen Prevc, ki je po doskoku padel, ter Timi Zajc. Po ponesrečenem skoku je zasedel 37. mesto. Naslednji teden se bo karavana preselila v japonski Sapporo, kjer bodo od petka do nedelje na sporedu tri posamične preizkušnje.