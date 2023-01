Ker se je v Zakopanah zbralo le 51 smučarskih skakalcev, je v današnjih kvalifikacijah, v katerih je zmagal Avstrijec Daniel Tschofening, odpadel le en tekmovalec (Čeh František Lesjek). V spremenljivih vremenskih razmerah, ko je veter spreminjal moč in smer, so se kar štirje Slovenci izmed sedmih uvrstili med najboljših deset. Anže Lanišek je s tretjim mestom potrdil, da je še naprej v dobri formi, Peter Prevc je bil šesti (edini je imel vzgonski veter), Lovro Kos in Timi Zajc pa sta si razdelila osmo mesto. Žiga Jelar je bil 22., debitant v svetovnem pokalu Rok Masle 34. in Domen Prevc 42. Za današnjo tekmo ekip ob 16. uri je primanjkovalo reprezentanc, saj jih je potrebnih vsaj osem. V odsotnosti Japoncev so s po štirimi tekmovalci vskočili ZDA (letos 12 točk v svetovnem pokalu), Češka (ena točka) in Romunija (brez točke). Jutri ob 16. uri bo še tekma posameznikov.

Na prvi izmed treh tekem smučarskih skakalk v Zau na Japonskem je prvo mesto premočno osvojila 19-letna Kanadčanka Alexandria Loutitt. To je prva zmaga za Kanado v v svetovnem pokalu za ženske. Slovenke so zaostale za pričakovanji, saj se je med deseterico uvrstila le Nika Križnar, ki je bila peta. »Zelo sem vesela svojih skokov, saj sem glede na trening naredila napredek. Grem v pravo smer, manjka mi le še malo sproščenosti. Upam, da bom imela na naslednjih tekmah malo več sreče z vetrom,« je povedala Nika Križnar. Izmed ostalih Slovenk je bila Ema Klinec 12., Nika Prevc 17., Katra Komar 27., medtem ko se Maja Vtič ni uvrstila v finale. »Glede na izkupiček ekipe je ocena srednje uspešno. Ni še tisto, kar si želimo. Razplet je krojil tudi veter. Križnarjeva je napadala stopničke, Klinčeva je grešila s točnostjo odskoka, s katerim je imela težave tudi Nika Prevc, ki je sposobna veliko več, a se mora umiriti,« je nastop ocenil glavni trener slovenske vrste Zoran Zupančič. Danes ob 9. uri bo super ekipna tekma (za Slovenijo bosta tekmovali Ema Klinec in Nika Križnar) in jutri ob 8. uri še tekma posameznic.