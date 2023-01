Glede na zadnje dostopne podatke, objavljene na spletni strani NLZOH, so v Sloveniji od 10. do 28.decembra 2022 skupaj potrdili šest primerov podrazličic koronavirusa XBB. Od tega so potrdili po dva primera podrazličic XBB.2 in XBB.1 ter po en primer podrazličice XBB.3 in XBB.1.5. Pred tem so v obdobju od 25. novembra do 9. decembra 2022 potrdili en primer podrazličice XBB.3.

O podrazličicah XBB je na sestanku v torek razpravljala strokovna skupina za spremljanje koronavirusa pri NIJZ. »Zaradi trenutnega poznavanja značilnosti različice virusa XBB.1.5 in ravni imunosti slovenskega prebivalstva naj za zdaj dodatni ukrepi ne bi bili potrebni, pri čemer cepljenje proti covidu-19 ostaja ključni ukrep za preprečevanje težjega poteka bolezni. Situacijo, vezano na XBB.1.5, bomo pozorno spremljali,« so zapisali v zapisniku, objavljenem na spletni strani NIJZ. V Sloveniji po podatkih NLZOH sicer trenutno prevladujeta koronavirusni podrazličici BQ.1 in BA.5.

Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je nova podrazličica koronavirusa XBB.1.5 v Evropi v porastu. Na to kažejo zadnji podatki iz nekaterih držav, je v torek dejal regionalni direktor za Evropo pri WHO Hans Kluge. Ob tem je zagotovil, da si prizadevajo oceniti morebitni vpliv te nove podrazličice omikrona. Nova podrazličica XBB.1.5, ki so jo odkrili oktobra lani v ZDA, je bistveno lažje prenosljiva kot vse doslej znane različice.