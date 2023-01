Arheolog Šprajc s svetovnim odkritjem o starodavnem koledarju

Maji in druga ljudstva Mezoamerike so svoj znameniti koledar uporabljali že tisoč let pred našim štetjem, torej mnogo prej, kot je veljalo doslej. Do prelomnega odkritja je prišel slovenski arheolog dr. Ivan Šprajc, ki je z ameriškima kolegoma preučil vrsto laserskih posnetkov nekdanjih stavb, katerih orientacije so bile usklajene z gibanjem sonca.