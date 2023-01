McCarthy iz Kalifornije je v 15. krogu volitev dobil 216 glasov, demokrat Hakeem Jeffries jih je kot vedno dobil 212, šest republikancev je glasovalo le kot "prisoten". Volilo je 434 poslancev, veljavnih glasovnic je bilo 428 in McCarthy jih je za zmago potreboval 216, ravno toliko kot jih tudi je dobil.

»Kevin McCarthy je dobil večino glasov in je izvoljen za predsednika predstavniškega doma kongresa,« je dejala referentka predstavniškega doma Cherly Johnson, ki je v odsotnosti predsednika predstavniškega doma od torka vodila postopke. Republikanci so nato vstali, ploskali in skandirali: »ZDA, ZDA, ZDA.«

McCarthy je zatem zaprisegel vse člane predstavniškega doma za mandat, ki traja dve leti, nakar je bilo na vrsti potrjevanje pravilnika oziroma poslovnika za naslednji dve leti.

Po 14. krogu volitev v petek zvečer je bilo zelo napeto in je skoraj prišlo do pretepa. Podpornik McCarthyja, republikanec Mike Rogers se je spravil nad kolega s Floride Matta Gaetza, ki svojega glasu »prisoten« ni hotel spremeniti v podporo McCarthyju.

Tega ni hotel storiti niti po tem, ko je McCarthy pristopil k njemu in ga vprašal, kako naj ga prepriča, da ga podpre. Gaetz ga je zavrnil, McCarthy je šel stran, Rogers pa je planil proti Gatzu in so ga morali na silo potegniti stran.

Gaetz je potem sedel poleg kolegice iz Kolorada Lauren Boebert, ki je prav tako glasovala kot »prisotna«. Okrog njiju so se vrteli podporniki McCarthyja in pritiskali nanju, naj si premislita.

14. kroga volitev se je udeležilo le 432 poslancev in McCarthy je osvojil 216 glasov, demokrat Hakeem Jeffries jih je kot vedno dobil 212. Po dva glasova sta dobila republikanca Jim Jordan in Andy Biggs, Boebertova pa je glasovala kot »prisotna«. McCarthy je za zmago potreboval 217 glasov in vsi so čakali na Gaetza, ki se na uvodni poziv za glasovanje po abecednem redu ni odzval.

Gaetz, ki je McCarthyja skozi proces večkrat obtožil korupcije in celo dejal, da za izsušitev korupcije v močvirju ne moreš imenovati aligatorja, je nazadnje glasoval kot »prisoten«.

Podporniki Mccarthyja so obupali in predlagali, da se delo prekine do ponedeljka opoldne po lokalnem času, ko bi nadaljevali volitve. Demokrati so zahtevali, da se glasovanje nemudoma nadaljuje.

Kongres je izglasoval prekinitev, pred potrditvijo pa je McCarthy prihitel do referentke, ki vodi postopke volitev, in mahal z rdečim kartonom. S tem je spremenil svoj glas proti prekinitvi, ker je z Gaetzom dosegel dogovor. Nato so takoj prešli na 15. krog glasovanja in McCarthyju je končno uspelo.

Predstavniški dom je svojega predsednika, brez katerega ne more začeti opravljati nobenega drugega dela, začel voliti v torek. Vodja republikancev McCarthy je imel od začetka na svoji strani večino strankarskih kolegov, vendar ne dovolj, da bi bil izvoljen.

Republikanci imajo po zmagi na vmesnih volitvah novembra lani v 435-članskem predstavniškem domu 222 sedežev, demokrati pa 212, ker je eden od njihovih kolegov kmalu po izvolitvi 8. novembra lani umrl.

Prve tri dni je največ glasov osvajal vodja demokratov Jeffries iz New Yorka, ki je na tem položaju nasledil bivšo predsednico predstavniškega doma Nancy Pelosi iz Kalifornije. Za Jeffriesa je redno volilo vseh 212 demokratov v predstavniškem domu.

Proti McCarthyju je uvodoma glasovala skupina okrog 20 upornih pripadnikov poslanske skupine Svoboda, ki so zahtevali številne koncesije od McCarthyja v zameno za podporo in so jih potem na koncu v petek dobili.

McCarthy je med drugim privolil, da poslanski skupini Svoboda, v kateri so podporniki Donalda Trumpa, ki zanikajo izid predsedniških volitev 2020, zagotovi večji vpliv pri odločanju o tem, kateri zakonski predlogi se bodo uvrstili na glasovanje.

Zagotovil jim je večji vpliv po kongresnih odborih in privolil, da lahko glasovanje o njegovi odstavitvi zahteva že en sam poslanec. Poleg tega jim je med drugim obljubil, da bodo zmanjšali proračunsko porabo.

Poslanska skupina Svobode bo lahko na primer poleti blokirala potrebno povišanje dovoljene meje javnega dolga in ZDA pahnila v plačilno nesposobnost. Težave bodo tudi s sprejemanjem proračuna za leto 2024. Proračun za letošnje leto je bil sprejet konec lanskega leta.

Predsednik ZDA Joe Biden je po izvolitvi McCarthyja zagotovil, da pripravljen sodelovati z republikanci. Opozoril pa je, da je čas za odgovorno vladanje, obenem pa nujno postaviti na prvo mesto interese ameriških družin.

McCarthy je za izvolitev potreboval največ krogov glasovanja vse od 19. stoletja. Najdaljše volitve v zgodovini so bile za predsednika 34. kongresa leta 1855, ko je šele po dveh mesecih in 133 krogih glasovanja zmagal republikanec Nathaniel Banks iz Massachusettsa.