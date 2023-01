Učenec OŠ Šmarje pri Kopru je v četrtek v šolo prinesel kladivo in z njim napadel drugega učenca, je poročal portal Regional obala. Sledil naj bi mu na stranišče in ga tam z orodjem udaril. Napad je ustavil dežurni učitelj, ki je bil prav tedaj v neposredni bližini. Tako je najverjetneje preprečil, da bi se zgodilo najhujše, so poročale Primorske novice. »Da se je zadeva tako iztekla, je posledica naše organizacije. Ker smo bili prek govoric obveščeni o potencialnih nevarnostih, smo okrepili dežurstva in bili pozorni predvsem na hodnik predmetne stopnje. Že ob prvem pojavu najmanjše potencialno nevarne stvari smo obvestili vse institucije,« je za primorski časnik povedal ravnatelj šole Simon Dražič.

Učenec naj bi imel sestavljen seznam učencev in učiteljev, ki jih je še nameraval napasti, vendar ravnatelj tega ni potrdil. Nekaj učencem naj bi že v nedeljo poslal sporočila, da jih bo »vse pobil«. Prestrašeni starši so o grožnjah obvestili policijo in center za socialno delo. Štiri dni kasneje je do napada vseeno prišlo.

Ravnatelj: Gre za sistemski problem

Na PU Koper so potrdili, da so prejeli obvestilo o dogodku z elementi nasilja, v katerem je bil en otrok lažje poškodovan, a ker so v primer vpleteni mladoletniki, obenem pa gre za občutljive podatke, podrobnosti ne morejo razkrivati. Ravnatelj šole je po incidentu staršem učencev poslal daljše sporočilo. Opisal je, kako je šola ravnala po napadu, kako so zaščitili otroka, poklicali reševalce, policijo, starše vpletenih otrok in center za socialno delo. Poškodovani otrok je že v domači oskrbi, domnevnega napadalca pa so umaknili tako iz šole kot iz domačega okolja, je dodal. V sodelovanju s policistko so opravili pogovore z učenci od šestega do devetega razreda in jim, da bi jih pomirili, pojasnili, kaj se je zgodilo. Pomoč jim bo na voljo tudi naslednje dni, za psihološko podporo zanje pa se dogovarjajo tudi z zunanjimi institucijami in strokovnjaki. Ravnatelj je obljubil, da bo šola storila vse, da se bodo učenci v njej znova počutili varne. »Danes sem poklical vse, od ministrstva do občine in inšpektorata, da bi skupaj našli rešitev. Gre za sistemski problem. Na sistemski ravni nimamo mehanizmov za zaščito otrok. To me boli, že odkar učim, v tem primeru pa je zadeva še bolj eklatantna,« je še opozoril in dodal, da otrok prej ni veljal za problematičnega oziroma agresivnega.

Nasilje je kompleksen pojav

Dr. Sonjo Čotar Konrad, specialistko za psihologijo razvoja in učenja s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, je dogodek pretresel; »Takšna dejanja je težko razumeti. Res pa je, da stroka ves čas opozarja, da so težave, stiske in duševne motnje mladih v porastu, ne le po številu, ampak tudi po intenziteti. Pri iskanju vzrokov težko pokažemo s prstom in poiščemo krivca. Gre za kompleksen pojav, saj se stiske mladih kažejo tudi zaradi splošne negotovosti v družbi, zaradi anksioznega stanja družbe kot celote. Vemo, da se strahovi okolja, strahovi odraslih – družine, šole, širše družbe – preslikajo v delovanje otrok.« Poudarja, da stroka že dolgo opozarja, da moramo na porast duševnih motenj pri otrocih in mladih odgovoriti nemudoma, s sistemskim pristopom in okrepitvijo delovanj na vseh področjih. »Ponuditi je treba podporo mladim pa tudi učiteljem, da bodo prepoznali mlade v stiski in da bodo vedeli, na koga jih usmeriti oziroma kje lahko dobijo pomoč,« je prepričana dr. Sonja Čotar Konrad.

Dr. Katja Jeznik z oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani pa je ob sicer še neuradnih informacijah, da je učenec pošiljal grožnje že pred dnevi, opozorila, da je vsako grožnjo treba obravnavati z vso resnostjo: »Pričakovali bi lahko, da bi šola takoj, ko je bila seznanjena z grožnjo, sklicala sestanek s starši otroka in otrokom ter se na podlagi tega odločala o nadaljnjem ukrepanju. Iz trenutnih medijskih sporočil tega koraka ni mogoče razbrati, in če tega koraka šola ni storila, lahko sklepamo na domnevno šibak odziv šole in drugih ustreznih ustanov.«