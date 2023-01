Časopis je, sklicujoč se na vire iz založniške industrije, tudi zapisal, da naj bi prav zaradi tega do zadnjega trenutka odlašali z dostavo knjig v knjigarne.

Redki, ki so že posvečeni v Harryjevo avtobiografsko knjigo z naslovom Spare (Rezerva), ji napovedujejo velik odmev. »Mislim, da bo knjiga za kraljevo družino slabša, kot pričakuje,« je za The Times povedal neimenovani vir. Harry naj bi se predvsem spravil na svojega brata Williama, prav tako naj bi bila na udaru tudi Kate. »Ne morem si predstavljati, kako se bosta Harry in William potem spravila,« je še dejal vir.

Pred izidom knjige 10. januarja bodo sicer še predvajali dva intervjuja, ki ju je Harry dal televizijskima postajama ITV in CBS. V njih je Harry delno spravljiv: »Rad bi, da se moj oče vrne. Rad bi nazaj svojega brata,« je dejal v odlomku, ki ga je britanska televizija ITV že objavila kot kratek napovednik pred nedeljskim pogovorom.

38-letni Harry in njegova soproga Meghan (41 let) sta se pred tremi leti zapustila ožji krog kraljeve družine in se preselila čez lužo. Intervjuji in javne obtožbe so razkol znotraj kraljeve družine še poglobili. Pred kratkim sta Harry in Meghan poskrbela za razburjenje s šestdelno Netflixovo dokumentarno serijo, v kateri sta predstavila svojo plat zgodbe.