Rusija smrtonosni napad na svoje vojake pripisala uporabi telefonov

Napad ukrajinske vojske na ruske sile v mestu Makijivka na vzhodu Ukrajine je omogočila uporaba prenosnih telefonov vojakov, je davi sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi in napovedalo ukrepanje proti odgovornim. Obenem so po začetnih navedbah o 63 smrtnih žrtvah to število zvišali na 89, medtem ko Ukrajina govori o še več ubitih.