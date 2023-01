Južno od prestolnice Sacramento so ekipe delavcev v ponedeljek hitele s popravilom delov skupaj 55 kilometrov dolgega sistema jezov ob reki Cosumnes, ki varuje nekaj več kot 137 kvadratnih kilometrov vinogradov in travnikov. Popravila morajo končati pred naslednjim neurjem, ki se obeta v sredo.

V soboto je na območju Sacramenta padlo skoraj 13 centimetrov dežja, v gorah pa več kot 30 centimetrov snega. Brez elektrike je bilo v ponedeljek v Sacramentu še vedno več kot 5000 odjemalcev, potem ko jih je bilo v soboto 150.000.

V sredo in četrtek se pričakuje še en močan nevihtni sistem, ki bi lahko v dolino Sacramenta prinesel do devet centimetrov dežja, v gore pa do meter snega. Pričakujejo tudi veter s sunki do 80 kilometrov na uro. Ob koncu tedna se nato obeta še eno podobno neurje.

Poplave med drugim grozijo z uničenjem starodavnega pokopališča indijanskega plemena Wilton Rancheria.

V sredo se obetajo poplave in izpadi elektrike tudi na območju zaliva San Francisco.

Zaradi sobotnega neurja so oblasti evakuirale prebivalce kraja Point Pleasant v bližini reke Cosumnes v okrožju South Sacramento. Med njimi je bilo tudi 1075 zapornikov in članov osebja zapora Rio Cosumnes. Zapor na koncu ni bil poplavljen.

Reševalne ekipe so voznike avtomobilov, ki so jih ujele poplavne vode, reševale do nedelje zjutraj. V nedeljo so v potopljenem vozilu v bližini avtoceste 99 našli mrtvega človeka.

V San Franciscu je na silvestrovo padlo 14 centimetrov dežja, kar je druga največja količina v zgodovini meritev.

Poplavljalo je tudi v južni Kaliforniji, kjer je voda zalivala avtomobile v okrožjih San Bernardino in Orange. Rešili so več ljudi, vendar pa ni bilo poročil o žrtvah.