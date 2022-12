V stanovanju so vidni elementi sten iz brušenega betona, zato je tudi paleta barv izbrane opreme v sivih in belih odtenkih z dodatki naravnega lesa in črne barve. S pomičnim steklenim paravanom, ki se ujema s stilom oken, smo prostor razdelili v dve enoti in s tem pridobili dnevno-bivalni prostor ter ločeno spalnico.

Dodatki naravnega leso so vidni na kuhinjski mizi, čajni mizici in zunanji površini garderobne omare. Za boljšo izkoriščenost prostora smo omare umestili v zidne odprtine med stenami. Niz kuhinjskih omar je v beli barvi, visokega sijaja, dopolnjuje pa jih masivni kuhinjski pult iz naravnega kamna v sivi barvi. V visok kuhinjski element je umeščen hladilnik, s čimer smo dosegli poenoten videz kuhinjskih elementov. Pomivalni stroj je prav tako vgrajen v omaro pod kuhinjskim koritom.

Sedežna garnitura s posteljno funkcijo je v umazano beli barvi, umeščena v kot pod okno. V prostor smo dodali čajno mizico, narejeno iz naravnega lesa, v kombinaciji z imitacijo naravnega kamna, ki se ujema s kuhinjskim pultom.