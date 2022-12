Španija je deset let po zgodovinski seriji uspehov, dveh naslovih evropskega prvaka (2008, 2012) in zmagi na svetovnem prvenstvu v Južnoafriški republiki (2010), tretjič zapored pokleknila po enajstmetrovkah na velikih tekmovanjih. V Rusiji 2018 je padla proti gostiteljem, na EP 2021 pa z Italijo.

»Prišli smo slabo fizično pripravljeni. Luis Enrique ni zadel pri izbiri igralcev, ki niso tako dobri, kot misli. To so dejstva,« je za časnik Marca dejal njen kolumnist Raul Varela.

»Na prvenstvo smo prišli s 26.000 streli z bele točke, ker smo vedeli, da so lahko odločilni, domov pa odhajamo z eno zmago proti Kostariki. Brez strelov na gol, samo s podajami, ne moreš zmagati,« je v poročilu o tekmi za Marco zapisal novinar Juan Ignacio Garcia-Ochoa.

Časnik As oziroma njegovi novinarji so ves čas prvenstva in tudi pred odhodom v Katar kritizirali izbiro selektorja, češ da je v ekipo uvrstil premalo igralcev Real Madrida in preveč iz Barcelone. Novinar Tomas Roncero, ki je večkrat zapisal, da se ne more poistovetiti s špansko reprezentanco, zato na mundialu drži pesti za Brazilijo, je izpad pospremil s tvitom: »Waterloo. Konec je.«

Tudi katalonski mediji ne skrivajo žalosti, v maniri klubskega rivalstva pa je Sport zapisal, da je imel Marco Asensio, član Real Madrida, v svojih nogah priložnost za gol, vendar ni bil dovolj natančen.

»Kljub neuspehu mislim, da mora Luis Enrique ostati selektor. Ima mlado ekipo, pred katero je še vrsto let igranja na najvišjem nivoju, zato ji je treba dati še eno priložnost,« je na platformi za spletne prenose Twitch dejal novinar Sporta Javier Giraldo iz Katarja.

Luis Enrique je po tekmi stopil pred novinarje in med drugim povedal, da je zadovoljen s predstavo svojih varovancev, saj so do potankosti izpolnili njegov načrt. »Žal nismo dosegli gola. Še vedno sem prepričan, da so to najboljši igralci, ki jih premore Španija," je dodal španski selektor, ki je priznal, da je sam izbral prve tri strelce enajstmetrovk (vsi so zgrešili), preostala dva pa sta se javila sama. "Mislim, da zdaj ni trenutek za debato o moji prihodnosti,« je na novinarski konferenci še dodal Luis Enrique.

V Maroku je zmaga »levov z Atlasa« sprožila val evforije po celi državi, piše Marocco World News, eden redkih spletnih medijev v Maroku, ki poroča v angleščini.

»38 milijonov Maročanov je na ulicah. Vsi slavijo nove narodne junake, ki bodo za vedno zapisani v zgodovino svetovnih prvenstev,« piše Morocco World News.

Spletna družbena omrežja so že preplavile fotografije in video posnetki slavja v Maroku, tudi iz dveh španskih enklav na severu države, Ceute in Melille.

Prav tako je pestro na španskih ulicah in trgih, saj po podatkih španskih oblasti na ozemlju Španije prebiva okoli 850.000 državljanov Maroka. Od tega jih je 137.000 v Barceloni, skoraj 90.000 v Murcii, 80.000 v Madridu ... piše na na spletni strani Epa.es, ki vsako leto spremlja razvoj prebivalstva v Španiji.