Dobrodelni junak obljudene kranjske vzpetine

V Mestni občini Kranj so ob občinskem prazniku podelili nagrade in priznanja občanom, ki izstopajo v lokalni skupnosti in s svojim delom pomembno prispevajo k boljšemu vsakdanu prebivalcev občine. Med nagrajenci je tudi Jože Benedik, prostovoljni urejevalec poti, ki vodijo na vzpetino Jošt.