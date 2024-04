Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na predsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu, predsednika Okrožnega sodišča v Celju in predsednika Okrajnega sodišča v Litiji. Objavil pa je tudi javni poziv h kandidaturam za podpredsednika Okrožnega sodišča na Ptuju.

Kandidati morajo poleg dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev k prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, kandidati za predsednika sodišča pa tudi šestletni strateški program dela sodišča. Prijave zbirajo 30 dni.

Ministrstvo za pravosodje pa je razpisalo prosto mesto vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Nekdanja vodja Katarina Bergant, ki je to funkcijo opravljala šest let, je namreč 9. aprila zaprisegla kot nova generalna državna tožilka in s tem zamenjala tožilca Draga Šketo.

Ministrstvo išče tudi vodjo Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu.

Za vodjo okrožnega državnega tožilstva je lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Prav tako pa je ministrstvo razpisalo tudi prosto mesto vodje oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu, ki deluje kot samostojna notranja organizacijska enota s posebnim položajem.

Vodja posebnega oddelka se imenuje po določbah, ki veljajo za imenovanje vodje okrožnega državnega tožilstva.

Kandidati morajo k prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti, program vodenja državnega tožilstva, ki mora vsebovati zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj in priložnosti za izboljšanje, način zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja prednostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in rokov za dosego ciljev in dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

Vodje okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Vodjo Posebnega oddelka prav tako imenuje Državnotožilski svet na predlog generalnega državnega tožilca po predhodnem mnenju ministra.

Pisne prijave sprejema ministrstvo za pravosodje 30 dni po objavi razpisa.