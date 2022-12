Hokejisti iz Las Vegasa, ki jih vodi nekdanji trener Bostona Bruce Cassidy, so slavili šele v petem krogu kazenskih strelov, ko je bil uspešen Reilly Smith.

Zlati vitezi so končali rekorden niz Bostona, ki je nanizal kar 14 zmag v domači dvorani. Gostje so na začetku druge tretjine vodili že s 3:0 z dvema zadetkoma Paula Cotterja in zadetkom Jonathana Marchessaulta, preden so Bruins začeli svojo vrnitev, ko sta Brad Marchand in David Pastrnak ob koncu tretjine zadela v razmaku dobrih šestih minut.

Kosmatinci so v četrti minuti tretje tretjine dosegli izenačenje 3:3 po zaslugi zadetka Taylorja Halla ob moštveni premoči na ledu.

Na drugih tekmah so Philadelphia Flyers ugnali Colorado Avalanche s 5:3, zasedba New York Rangers je bila na domačem ledu s 6:4 boljša od St. Louis Blues. Doma je slavila tudi ekipa Calgary Flames, ki je s 3:2 ugnala Arizona Coyotes.

O zmagovalcu kanadskega derbija Vancouver Canucks - Montreal Canadiens je odločil podaljšek, v katerem so bili uspešnejši domači hokejisti Vancouvra in slavili s 7:6. Že po 13 sekundah podaljška je zadel Elias Pettersson, potem ko je Montreal zapravil uvodno vodstvo 4:0, v zadnji tretjini pa je Vancouver kar dvakrat izenačil.

V gosteh pa so bili uspešni hokejisti iz prestolnice ZDA, Washington Capitals, ki so s 3:2 ugnali Edmonton Oilers.

Odločilni zadetek je zabil Nic Dowd v osmi minuti zadnje tretjine.

Lars Eller in T.J. Oshie sta prav tako zadela za Capitals, Charlie Lindgren pa je zbral 28 obramb.

»Nocoj smo dobro opravili delo, ko smo ves čas nadzorovali potek igre. Nocoj je bilo res popolno,« je dejal trener Washingtona Peter Laviolette.

Connor McDavid je zadel na svoji peti zaporedni tekmi za naftarje, ob tem je Stuart Skinner zbral kar 47 obramb za domači Edmonton. Gol za domače je prispeval tudi Brett Kulak.

»V obrambni coni nismo bili tako hitri in fizični, kot smo želeli," je dejal trener Edmontona Jay Woodcroft. "Naš vratar je bil pokončen. V tretji tretjini smo branili izid 2:2. Nato smo naredili kritično napako, ki se je končala v naši mreži.«