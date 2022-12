Ob tem ni čudno, da je steklo izjemno pomembno za to, da je vozilo trdno, varno, predvsem pa je s tega vidika treba izpostaviti vetrobransko steklo, ki v povprečju prispeva kar tretjino karoserijske vrednosti vozila. Zato je jasno, da mora biti vetrobransko steklo brezhibno, saj v nasprotnem primeru že z vidika omenjene trdnosti ne zagotavlja varnosti. Če spet prevedemo v številke – študije kažejo, da ima poškodovano vetrobransko steklo praviloma manj kot 70 odstotkov svoje prvotne trdnosti. Česar se je v prihajajočem obdobju pametno spomniti...

Ne bo nas namreč malo, ki se bomo v prihajajočih mesecih, sploh po prvem snegu na cestah, proti kateremu se bodo cestne službe borile tudi s posipanjem peska, pa vse do pozne pomladi soočili prav s poškodovanim vetrobranskim steklom, ki bo posledica udarca kakšnega izmed kamenčkov, ki ga bo ob stiku s pnevmatiko z vso hitrostjo katapultiralo in bo povzročil kakšno poškodb(ic)o. Če se to zgodi, odlašati torej ne gre, tudi zaradi tega ne, ker je približno 30 odstotkov vseh poškodb vetrobranskega stekla mogoče popraviti in ne terjajo zamenjave. Popravilo je hitro, bistveno ugodnejše od menjave, hkrati pa steklu povrne stoodstotno trdnost. Pri čemer je pomembno tudi, da popravilo zaupate stroki. Med vsemi možnimi spletnimi prodajalci se je v zadnjem času namreč kot hit izpostavil tudi sistem za popravilo doma, ki ga lahko kupite že za nekaj deset evrov, a ti ne morejo nadomestiti profesionalnih aparatur in natančnosti za to usposobljenih strokovnjakov.

Da s popravilom nikakor ne gre čakati, pa je pomembno tudi zaradi tega, ker se majhna poškodba lahko hitro širi naprej do velikosti, ko popravilo ne bo več mogoče (največje poškodbe, pri katerih je še možno popravilo, je do velikosti kovanca za dva evra). Ko ni, pa je strošek hitro vsaj petkrat višji. Oziroma še nekajkrat več pri večini novejših avtomobilov, ki nudijo različne asistenčno-varnostne sisteme. Kamere, senzorji, radarski sistemi, ki omogočajo delovanje teh sistemov, so namreč največkrat nameščeni v vetrobranskem steklu ali za njim, po zamenjavi pa je zato nujno potrebna kalibracija (ponovna nastavitev) kamer in tehničnih pripomočkov, saj le tako lahko delujejo pravilno in opravljajo svojo nalogo. Zaradi česar je spet ključno, da popravila na zaupate vsakomur, v vsakem primeru pa po zamenjavi stekla na vozilu z vgrajenimi asistenčnimi sistemi od izvajalca zahtevajte dokazilo o izvedeni kalibraciji asistenčnih sistemov.

Če kalibracije po menjavi ne opravijo, je to namreč lahko smrtno nevarno za vse v takem vozilu. x