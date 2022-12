Argentina je v dvoboju z Avstralijo upravičila vlogo favorita in za razliko od prejšnjega SP 2018, ko je izgubila proti poznejšemu prvaku Franciji, preživela ta del tekmovanja. V prvem polčasu so imeli Južnoameričani žogo veliko več v svoji posesti, a večinoma niso bili nevarni, izjema pa je bila 35. minuta, ko je Lionel Messi na svoji jubilejni 1000. tekmi v karieri dosegel vodilni zadetek.

V drugem delu je imela Argentina večino časa vse pod nadzorom in prek Juliana Alvareza potrdila pot med najboljših osem, kjer jo obračun z Nizozemci čaka v petek v Lusailu. Avstralci so SP kljub anemični predstavi v dobršnem delu tekme končali s ponovitvijo svojega najboljšega dosežka z mundialov, pred tem so leta 2006 v osmini finala izgubili proti poznejšemu prvaku Italiji. Ob koncu današnjega obračuna, v katerem so bili večji del v podrejenem položaju, pa bi lahko celo izenačili, a se je izkazal argentinski vratar Emiliano Martinez.

Tekma v prve pol ure ni ponudila prav ničesar razburljivega. V 35. minuti pa je na svoji 1000. tekmi v karieri na svoj račun prišel Messi. Argentinci so z nekaj hitrimi podajami izigrali avstralsko obrambo, Messi pa je nato s 14 metrov z nizkim strelom dosegel svoj prvi zadetek v izločilnih bojih svetovnih prvenstev. Prejšnjih osem je dosegel v skupinskem delu mundialov 2010, 2014 in 2018.

Messi, za mnoge najboljši nogometaš sveta, je na jubilejni tekmi sicer vpisal že svoj 789. gol, z devetim na prvenstvih sveta pa je med Argentinci prehitel Diega Maradono ter za enega zaostaja za Gabrielom Batistuto.

Argentinci so tudi v uvodu drugega dela imeli vse pod nadzorom, je pa dvakrat za nekaj globljih vzdihov argentinskih navijačev poskrbel argentinski vratar Emiliano Martinez s poigravanjem pred svojimi vrati.

V 57. minuti pa je bilo usodno poigravanje avstralskega vratarja Ryana, žogo mu je pred vrati odvzel Julian Alvarez in zadel za 2:0. Čeprav Avstralci še naprej niso pokazali veliko, pa so v 77. minuti iznenada z nekaj sreče prišli do zadetka. Od daleč je streljal Craig Goodwin in zadel Enza Fernandeza, od katerega se je žoga odbila v mrežo vrat nemočnega Martineza.

Aziz Behich je v 81. minuti spet poskrbel za nevaren strel po prodoru in preveč nonšalantni igri Argentincev v teh trenutkih, so se pa izbranci Lionela Scalonija dovolj hitro zbrali in imeli prek Lautara Martineza v 89., 93. in 95. minuti tri zaključne žoge ter tudi še nekaj drugih strelov.

V 97. minuti bi Avstralci te zapravljene priložnosti lahko kaznovali, v bližini gola je namreč do strela prišel Garang Kuol, izvrstno pa je posredoval vratar Argentine Martinez in preprečil podaljšek.

V nedeljo bosta tekmi osmine finala Francija - Poljska ter Anglija - Senegal, v ponedeljek Japonska - Hrvaška in Brazilija - Južna Koreja, v torek pa še Maroko - Španija in Portugalska - Švica.