Bob Dylan strojno podpisane knjige prodajal kot ročno podpisane

»Več let sem ročno podpisoval vsako umetniško delo in pri tem nikoli nisem imel težav. Leta 2019 pa sem začel trpeti za hudo vrtoglavico, ki se je nadaljevala v pandemijskih letih,« se je prek facebooka opravičil glasbenik Bob Dylan, potem ko se je izkazalo, da se je v njegovo novo knjigo Philosophy of Modern Song namesto njega podpisoval stroj oziroma avtomatsko pero. »Ročno« podpisane knjige je Dylan prodajal po 599 dolarjev, na voljo pa je bilo le 900 izvodov. Kupci knjig so prevaro razkrili sami, potem ko so začeli primerjati podpise in ugotovili, da so popolnoma identični.