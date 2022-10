Dario Diviacchi mož, ki je prehitel MTV​: Uspeh Videomixa je prej plod sreče kot vizionarstva​

Strniti bogato in raznovrstno življenjsko pot Daria Diviacchija na dve strani pogovora je nemogoča naloga. Že pred sedmimi leti sem sestavil osnutek scenarija do sedaj neposnetega dokumentarnega filma, nad katerim še vedno nisem obupal, z naslovom Mož, ki je prehitel MTV, pa sem ob najinem prvem srečanju pred dobrim tednom, ko je nastal spodnji pogovor, odkril še veliko novih informacij in stranpoti, ki bi del pripovedi lahko zapeljale v povsem novo smer. Fenomen Videomixa je resda obstal v času, vendar še danes beseda pogosto nanese na oddajo in njenega voditelja. Ne nazadnje je zaznamoval vsaj eno celo generacijo ljubiteljev video-glasbene kulture, ne nazadnje tudi mene. Še dandanes se vidim, kako sem vsak četrtek zvečer ne glede na vreme pešačil dva kilometra v Kranj in nazaj, da sem pri teti Dori, katere antena visoko na tlemi je lovila signal TV Koper/Capodistria, lahko spremljal Videomix. Na poti tja nisem srečal nobenega človeka pod tridesetim letom. Dario Diviacchi in režiser Peter Juratovec sta v marsičem hodila pred časom. Ne samo da sta začutila, da bo videospot močno zamajal teren popularne kulture, prepoznala sta tudi vlogo vmesnika kot medija, ki glasbo posreduje poslušalcem, v tem primeru tudi gledalcem. Dario Diviacchi je tako samo po nekaj oddajah postal junak cele generacije, kar je šlo v nos marsikomu na estradnem in političnem parketu. Nizal je priznanja in nagrade, postal je Slovenec leta, voditelj Melodij morja in sonca, oddaja Videomix je bila izglasovana za oddajo leta … Dokler ga »konkurenca« ni na silo utišala. O tem še danes nerad govori. Izginil je z naših malih zaslonov, vendar je ostal v svetu zabave in mode, odgovoren za prireditev Miss in mister Italije na območju Furlanije - Julijske krajine in Benečije.