Največji ekipni uspeh v času samostojne Slovenije je moška namiznoteniška reprezentanca doživela z uvrstitvijo na olimpijske igre v Tokiu. Spektakel na Japonskem je bil vrhunec ekipne kariere Bojana Tokića, ki je kot kapetan ob tedaj vse bolj uveljavljenem Darku Jorgiću Slovenijo popeljal med 16 držav udeleženk, uspeh pa je bil primerljiv z bronasto kolajno izpred petih let na evropskem prvenstvu v Luksemburgu. Slovenski moški namizni tenis še naprej premika meje, saj se je reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Chengduju prvič uvrstila med najboljših 16 reprezentanc, potem ko je v kvalifikacijski skupini s tremi prepričljivimi zmagami nad Tajsko in ZDA (obakrat 3:0) in Portorikom (3:1) ter porazom proti Kitajski (0:3) zasedla drugo mesto v skupini. Pomemben podatek je, da je najstarejši slovenski igralec star 25 let, kar pomeni, da slovensko moško namiznoteniško reprezentanco čaka lepa prihodnost.

Pot do največjega uspeha Slovenije na svetovnem prvenstvu je bila stresna. Dan pred odhodom se je s covidom okužila Andreja Ojsteršek Urh, ki je morala ostati doma. Okužba selektorice je vnesla nemir v reprezentanco, saj je bila na treningih ves čas v tesnem stiku z Darkom Jorgićem in nekajkrat tudi s Petrom Hribarjem. Smola ni imela mladih, tako da so igralci ostali zdravi in prek Dubaja s čarterskim poletom z drugimi reprezentancami odleteli na Kitajsko, kjer so opravili obvezno karanteno. Po solzah slovenske selektorice je na Kitajskem posijala luč na koncu predora, saj so ji organizatorji omogočili, da je ves čas prvenstva po videopovezavi v stiku s slovenskimi igralci, tako da jim lahko daje nasvete. Z gesto so ji Kitajci izrazili spoštovanje, ki je v svetovni namiznoteniški velesili številka 1 bolj izjema kot pravilo. Potrebna pa je potrpežljivost, saj je med zvokom in sliko nekaj sekund zamude. Izpostavimo, da ima za tesnejšo povezavo na daljavo veliko zaslug nekdanja vrhunska igralka Polona Čehovin, visoka funkcionarka v mednarodni namiznoteniški organizaciji.

Hribar razbremenil Jorgića

Darko Jorgić je v skupinskem delu na Kitajskem upravičil status osmega igralca sveta, saj je prepričljivo dobil štiri posamične dvoboje, medtem ko je moral tretjič v karieri priznati premoč Kitajcu Wangu Chuquinu. Dvoboj proti prvemu favoritu in domačinu je pokazal, kako zelo so Kitajci pripravljeni na evropskega podprvaka. Nanj niso postavili enega najboljših igralcev vseh časov Maa Longa, saj so se zavedali, da bi lahko Hrastničan dosegel zmago, ki bi odmevala po Kitajski. »Slovenija je izjemno zahteven tekmec, saj je Darko eden najboljših mladih igralcev na svetu. Dobro smo se pripravili na dvoboj in svoje delo opravili dobro,« je po dvoboju priznal Ma Long.

Pri uspehu Slovenije v Chengduju si zasluži pohvale vsa slovenska reprezentanca. Deni Kožul je z izjemo Kitajske, kjer je občutil moč prvega igralca sveta Fana Zhedonga, dobil vse tri posamične dvoboje. Navdušil je tudi Peter Hribar. Novomeščan je dokazal, da njegova uvrstitev v glavni žreb na evropskem prvenstvu v Münchnu ni bila naključna. Tako proti Tajski kot ZDA je dobil svoja dvoboja in razbremenil Darka Jorgića, da bi šel še enkrat v ring. Priložnost je dobil tudi Tilen Cvetko, ki bo vse življenje lahko razlagal vsem okrog sebe, da je na Kitajskem odigral dvoboj proti Mau Longu.

Jorgić ima še rezerve

»Pohvaliti moram vse fante. Ves čas smo na zvezi, delujejo izjemno zrelo in profesionalno. Vsak od četverice ima svoje mesto v ekipi, ki ga izpolnjuje, da kljub moji odsotnosti teče vse kot po maslu,« iz Hrastnika sporoča Andreja Ojsteršek Urh, ki se ji trga srce, ker ni smela odpotovati na Kitajsko. V torek je imela negativni izvid na koronavirus, ki pa ji vseeno onemogoča, da bi odpotovala v Azijo, kjer bi morala ob prihodu v karanteno. Darko Jorgić bo namreč po svetovnem prvenstvu odpotoval v Macao, kjer ga čaka turnir najboljših 32 igralcev na svetu, po njem pa v Xinxiang, kjer se bo za prestižni naslov borilo najboljših 16 svetovnih igralcev. Tekme bodo zelo pomembne, a bi morala selektorica v primeru odhoda v Azijo najprej v karanteno z drugimi, ki so leteli skupaj na letalu, šele potem bi lahko prišla v stik z Jorgićem, kar bi bilo že prepozno. Zato za zdaj bolj kaže, da bo najboljšega slovenskega igralca še naprej vodila od doma. Priznava pa tudi, da jo je bolezen dodobra zdelala in utrudila.

»Darko ima v igri še rezerve. Pravi, da potrebuje več dvobojev proti najboljšim na svetu, poleg tega mu žogica, s katero igrajo na Kitajskem, ne ustreza najbolj. Pričakujem, da bo že v osmini finala proti Portugalski (dvoboj bo danes ob 5. uri po slovenskem času, op. p.) odigral bolje. Deni dokazuje, kar poudarjam že dolgo časa, da je njegova uvrstitev na svetovni lestvici na 155. mestu nerealna. Na svetovnem prvenstvu se kaže v dobri podobi ter je strah in trepet vsakemu igralcu. Spomnite se, kdaj je bil Deni že 87. na svetovni lestvici, ko je bil Darko 52. Poškodbi in lokavt so mu preprečili, da bi bil uvrščen precej višje. Kar zadeva Petra, lahko rečem le končno. Malo je igralcev, ki vlagajo toliko v namizni tenis kot on. Ko stopi v ring, večkrat ne pokaže niti polovice svojega znanja, zato sem vesela, da se na Kitajskem kaže v boljši podobi,« je nastope Slovencev strokovno ocenila Andreja Ojsteršek Urh. x