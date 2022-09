Maskino šelestenje trenirk prihodnosti

Zamenjava generacije v Maski, neprofitnem zavodu za založništvo, produkcijo, izobraževanje in raziskovanje, se je zgodila v mračnih časih korone in hkratne oblastne prekinitve financiranja, rešil pa jo je projekt Jugofuturizem, pa naj se sliši še tako neverjetno. Zanj so namreč dobili evropska sredstva za dve leti delovanja, v njem pa poleg slovenskih sodelujejo mlajše avtorice in avtorji iz nekdanje Jugoslavije, ki pa večinoma živijo v tujini.