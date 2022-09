Stranki Bratje Italije se glede na trenutne izide obeta 26 odstotkov glasov. Preostali dve stranki v desnem taboru, Liga Mattea Salvinija in Naprej Italija Silvia Berlusconija, naj bi osvojili manj, približno devet oz. osem odstotkov podpore, a skupaj naj bi trojica strank imela večino tako v poslanski zbornici kot senatu.

Premierski položaj se tako nasmiha Melonijevi, ki je ponoči že ocenila, da so Italijani poslali jasno sporočilo v prid desni vladi pod vodstvom Bratov Italije.

»Če smo poklicani, da vodimo to državo, bomo to počeli za vse Italijane,« je glede na poročanje tujih tiskovnih agencij povedala v kratkem nagovoru medijev v Rimu. Napovedala je še, da bodo delovali s poudarkom na tem, kar ljudi združuje, in ne na tem, kar jih deli.

Bratom Italije sicer po podpori sledi Demokratska stranka pod vodstvom Enrica Lette, ki se ji obeta okrog 19 odstotkov glasov. Poleg nje levi blok tvori še nekaj manjših strank in skupaj naj bi osvojile največ 26 odstotkov glasov.

Na tretjem mestu po osvojenih glasovih je Gibanje pet zvezd Giusepeja Conteja, ki naj bi ga podprlo okrog 15 odstotkov ljudi.

Udeležba je bila izjemno nizka - pri 64 odstotkih kar za devet odstotnih točk nižja kot na zadnjih volitvah leta 2018.