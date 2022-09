Velenjski policisti so bili danes zjutraj zagotovo nemalo presenečeni, ko so med nadzorom prometa v okolici ene od šol naleteli na močno opito žensko. Ta je pred šolo odložila otroka in pijana odpeljala naprej. »Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imela 0,91 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, ali drugače povedano dobrih 1,8 promilov alkohola v krvi,« so sporočili s PU Celje.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so voznico pridržali, sledil bo še obdolžilni predlog. Grozi ji 1200 evrov denarne kazni ter izrek 18 kazenskih točk. Ker v postopku ni upoštevala ukazov policistov in se je do njiju vedla nedostojno, sta ji izrekla za še dobrih 750 evrov dodatne globe.