Do ugotovitve o prisotnosti vode so znanstveniki prišli na podlagi analize 5,4 grama kamnin in prahu, ki jih je z asteroida Ryugu nabrala japonska vesoljska sonda Hayabusa-2.

Gre za »karbonizirano vodo, ki vsebuje sol in organske snovi«, je pred današnjo objavo raziskave v reviji Science novinarjem pojasnil vodja mednarodne ekipe znanstvenikov Tomoki Nakamura z univerze v japonskem Tohoku. Dodal je, da ima kapljica velik pomen.

Odkritje namreč govori v prid teoriji, da so asteroidi, kot je Ryugu ali njegov večji matični asteroid, ob trkih z Zemljo slednji zagotovili vodo s soljo in organskimi snovmi, je še dejal Nakamura. Po oceni znanstvenikov bi ta proces med drugim lahko bil neposredno povezan z nastankom oceanov ali pojavitvijo organskih snovi na Zemlji, na primer aminokislin, navaja AFP.

Sondo Hayabusa-2 so na misijo k asteroidu Ryugu izstrelili leta 2014, pred dvema letoma pa se je vrnila v Zemljino orbito in odložila kapsulo z vzorcem. Nakamurovo ekipo sicer sestavlja okoli 150 znanstvenikov, med njimi tudi 30 iz ZDA, Francije, Velike Britanije, Italije in Kitajske.