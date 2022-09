Krimovke so svojo rekordno, že 28. zaporedno sezono med evropsko elito začele prejšnji teden z gostovanjem v Romuniji, kjer so proti CSM Bukarešti izgubile z 28:30 (19:17), čeprav so imele v prvem polčasu že pet golov prednosti (18:13). Jutri imajo na premierni domači evropski tekmi v tej sezoni priložnost za popravni izpit in maščevanje, a naloga bo vse prej kot lahka. Pomerile se bodo z norveško ekipo Vipers Kristiansand, ki je v zadnjih dveh sezonah dvakrat stopila na vrh Evrope, Skandinavke pa so v minuli sezoni v četrtfinalu povozile Krim z dvema visokima zmagama (32:25, 33:24) in s skupno razliko kar plus 16 (65:49).

Trener Dragan Adžić bo debitiral na Krimovi klopi v Evropi jutri v Stožicah, kljub porazu v Bukarešti pa je bil zadovoljen in ponosen na igralke. »Moja dekleta nerada izgubljajo, zato razpoloženje v ekipi po porazu ni bilo najboljše. A takoj po prespani noči smo izpostavili pozitivne stvari v igri in misli preusmerili na Norvežanke. Želim si, da bi tekmo v Ljubljani odprli na podobno visoki ravni kot v Romuniji in jo držali dlje kot tam,« se Dragan Adžić nadeja pred tekmo s Kristiansandom, ki je izgubil nekaj vrhunskih igralk (Norvežanki Nora Mörk in Heidi Löke, Švedinja Isabelle Gulden, Madžarka Zsuzsanna Tomori...), a dobil nekaj prav tako vrhunskih rokometašic (Rusinjo Ano Vjahirevo, Švedinjo Jamino Roberts, Francozinjo in nekdanjo krimovko Oceana Sercien-Ugolin...).

Rusinja Darja Dmitrijeva, ki je v Ljubljano prišla na enoletno posojo iz kluba CSKA Moskva, je blestela že na debiju v Bukarešti, ko je dosegla osem golov. »V prvem polčasu smo igrale sijajno, v drugem močno popustile in naredile kopico neumnih napak, lahko pa bi izvlekle več kot le časten poraz. Prav v tem je naša rezerva, čeprav nas čaka vrhunski nasprotnik. Tekma bo tudi telesno zahtevna in naporna, izjemno pomembno pa bo vračanje iz napada v obrambo,« meni 27-letna organizatorica igre Darja Dmitrijeva pred obračunom s Skandinavkami, ki so na desetih medsebojnih tekmah s Krimom kar devetkrat zmagale in le enkrat izgubile davnega februarja 2016.