Od česa bo živel Golob?

Prejšnja in aktualna vlada imata nekaj skupnih točk. Zagotovo ju najbolj družijo okoliščine, v katerih sta začenjali svoj mandat. V primeru Janševe vlade je bil to razmah pandemije novega koronavirusa, v primeru Golobove vlade sta to evropska energetska kriza in naraščajoča draginja. V obeh primerih gre za mednarodna, torej od zunaj vsiljena fenomena, ki so ju nacionalne vlade morale vključiti v svoje politike in jima prilagoditi svoje delovanje – ob primerjavi prvih stotih dni obeh vlad pa tukaj ni mogoče spregledati očitne razlike v delovanju.