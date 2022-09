Avgusta se je brezposelnost znižala. Ob koncu meseca je bilo registriranih 53.935 brezposelnih, kar 22,2 odstotka manj kot avgusta 2021. Po drugi strani pa je povpraševanje delodajalcev v letošnjih prvih osmih mesecih glede na enako obdobje leta 2021 večje skoraj za petino, ugotavljajo na zavodu za zaposlovanje. Neskladja na trgu dela se poglabljajo, težave delodajalcev z iskanjem kadra so vse pogostejše. Kar dobra polovica delodajalcev v prihodnje pričakuje težave z iskanjem kadra.

Zlatonitnik, privlačen delodajalec

Pri tem aktivno vlogo igra tudi Dnevnikov projekt Zlata nit. Priznanje organizacijam za najboljše zaposlovalece leta namreč predstavlja pomemben del znamčenja. Seznam najboljših zaposlovalcev postaja referenčna točka za talentirane in ambiciozne iskalce nove zaposlitve. Uvrstitev na lestvico najboljših zaposlovalcev in priznanje zaposlovalec leta vplivata na rast ugleda, povečujeta prepoznavnost in se odražata v vrednosti podjetja. Privlačnost delodajalca je še posebej zaželena v panogah, kjer kadra primanjkuje.

Kdo je najbolj zaželen?

Med najbolj iskanimi poklicnimi skupinami so delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah in v predelovalnih dejavnostih, čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki, visoko zaželeni so tudi učitelji. Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja izobraževanja, predelovalnih dejavnosti, gradbeništva ter zdravstva in socialnega varstva, so avgusta zavodu sporočili 17.602 prosti delovni mesti. x tb