Na novo se je novembra na zavodu za zaposlovanje prijavilo 5024 brezposelnih oseb. To je 26,6 odstotka manj kot oktobra in 0,6 odstotka več kot novembra lani. Med njimi je bilo 707 iskalcev prve zaposlitve, 2350 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 47 brezposelnih zaradi stečajev in 701 presežni delavec.

V primerjavi z lanskim novembrom je bilo več prijav iskalcev prve zaposlitve (+5,7 odstotka), manj pa brezposelnih zaradi stečajev (-25,4 odstotka), presežnih delavcev (-9,1 odstotka) in brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas (-1,3 odstotka).

V prvih 11 mesecih letos je bilo v povprečju prijavljenih 56.982 brezposelnih oseb, kar je 24,1 odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2021, so sporočili z zavoda za zaposlovanje. Pri tem se je prijavilo nekaj več iskalcev prve zaposlitve kot v enakem obdobju lani, manj pa brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas ter presežnih delavcev in stečajnikov.

Novembra 13.361 prostih delovnih mest

Novembra je zavod iz evidence odjavil 5474 brezposelnih oseb, od teh se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3194. Med njimi je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, komercialnih zastopnikov za prodajo, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo ter vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev.

Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev iz predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter izobraževanja, so novembra zavodu sporočili 13.361 prostih delovnih mest. Ta številka je za odstotek višja kot mesec prej, a 3,7 odstotka nižja kot pred letom dni.

Še najprej najbolj iskani delavci za preprosta dela

Največ so povpraševali po delavcih za preprosta dela pri visokih gradnjah ter v predelovalnih dejavnostih, pa tudi po čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih, voznikih težkih tovornjakov in vlačilcev, varilcih, skladiščnikih in uradnikih za nabavo in prodajo, strokovnih sodelavcih za zdravstveno nego, prodajalcih, natakarjih in kuharjih.

Primerjava po območnih službah zavoda za zaposlovanje kaže, da se je novembra brezposelnost v sedmih zmanjšala, v petih pa povečala. Najbolj se je zmanjšala v območni službi Trbovlje, sledijo Novo mesto, Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj in Velenje. Večje število brezposelnih kot oktobra pa je bilo novembra v območjih službah Murska Sobota, Koper, Nova Gorica, Ptuj in Sevnica. V vseh območjih službah zavoda je sicer še vedno prijavljenih manj brezposelnih kot v primerljivem mesecu lani. Tudi na letni ravni ima največji upad območna služba Trbovlje.

Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS, ki so na voljo za september, je v državi 925.217 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 2,1 odstotka več kot septembra 2021. Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavajo na zavodu za zaposlovanje, je bila septembra pri 5,3 odstotka.