Ob koncu maja 2023 je bilo registriranih 47.186 brezposelnih, kar je 1412 oseb ali 2,9 odstotka manj kot aprila, v primerjavi z majem 2022 pa je bila brezposelnost manjša za 8668 oseb ali za 15,5 odstotka. V povprečju je bilo v obdobju od januarja do maja brezposelnih 50.980 oseb na mesec, kar je 17 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

Na novo se je maja na zavodu za zaposlovanje prijavilo 3977 brezposelnih, kar je 4,1 odstotka več kot aprila in 2,7 odstotka več kot pred letom dni. Med novoprijavljenimi je bilo 345 iskalcev prve zaposlitve, 1816 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 47 brezposelnih zaradi stečajev in 645 presežnih delavcev. V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo 7,7 odstotka manj prijav brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas. Število brezposelnih zaradi stečajevse je povečalo za 56,7 odstotka, presežnih delavcevza 20 odstotkovin iskalcev prve zaposlitve za 19 odstotkov. V primerjavi z lanskim majem se je na novo prijavilo 42,4 odstotka več brezposelnih zaradi stečajev in 8,4 odstotka več presežnih delavcev, iskalcev prve zaposlitve se je prijavilo 11,5 odstotka manj, brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas pa 1,5 odstotka manj.

V prvih petih mesecih letošnjega leta se je na zavodu na novo prijavilo 24.748 brezposelnih, kar je 0,8 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas (12.370). Prijavilo se je tudi 2029 iskalcev prve zaposlitve ter 4280 presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je na zavodu prijavilo 7,9 odstotka več iskalcev prve zaposlitve, medtem ko se je presežnih delavcev in stečajnikov prijavilo za 0,9 odstotka več brezposelnih

Med novo zaposlenimi največ tajnikov, prodajalcev in delavcev za preprosta dela

Od 5389 brezposelnih oseb, ki jih je maja zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3320 oseb, kar je 13,7 odstotka manj kot aprila in 14,2 odstotka manj kot maja lani. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, komercialnih zastopnikov za prodajo, natakarjev, poslovnih sekretarjev, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, kuhinjskih pomočnikov, strokovnjakov za prodajo, oglaševanje in trženje, grafičnih in multimedijskih oblikovalcev ter vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok.

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ iz predelovalnih dejavnosti, gradbeništva ter zdravstva in socialnega varstva, so maja zavodu sporočili 14.774 prostih delovnih mest, kar je 23 odstotkov več kot aprila in 10,8 odstotka manj kot maja 2022,. Največ povpraševanja je bilo po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, delavci hza preprosta dela pri visokih gradnjah ter čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih v uradih, hotelih in drugih ustanovah Od začetka leta do konca maja so delodajalci sporočili 72.242 prostih delovnih mest, oziroma 5,2 odstotka manj kot v tem času lani..

Na letni ravni se je brezposelnost najbolj zmanjšala na Ptuju in v Trbovljah

Brezposelnost se je tudi maja medmesečno zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. V primerjavi z aprilom je največji upad beležil Kranj (za 6,5 odstotka). Bolj kot na ravni države se je brezposelnost zmanjšala še Kopru, in sicer za 5,4 odstotka, v Velenju (za 3,7 odstotka), Novi Gorici in v Celju (v obeh območnih službah za 3,2 odstotka). V Ljubljani in Sevnici se je brezposelnost znižala za 2,5 odstotka, v Murski Soboti za 2,4 odstotka), na Ptuju za dva odstotka, v Novem mestu za 1,8 odstotka), v Mariboru za 1,7 odstotka in v Trbovljah za 0,9 odstotka. Na letni ravni se je brezposelnost najbolj zmanjšala na Ptuju, za 21,8 odstotka,) in v Trbovljah (za 21,1 odstotka), najmanj pa v Velenju, za 9,7 odstotka,

Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS (Surs), ki so na voljo za marec 2023, je bilo v državi 931.449 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 0,3 odstotka več kot februarja in 1,8 odstotka več kot marca 2022. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila marca 5,1.-odstotna, oziroma 0,3 odstotne točke nižja stopnja kot februarja in 1,1 odstotne točke nižja kot marca 2022. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 4,7-odstotna, stopnja registrirane brezposelnosti žensk pa 5,7-odstotna. Najvišjo stopnjo brezposelnosti je imela Murska Sobota (7,2 odstotka), najnižjo pa Kranj (3,2 odstotka).