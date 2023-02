Med prebivalci Slovenije, starimi med 15 in 74 let, je bilo v zadnjem četrtletju letos 35.000 brezposelnih, kar je za 15 odstotkov manj kot v četrtletju prej in za skoraj četrtino manj kot v istem obdobju pred letom ni. Med prebivalci Slovenije v zasebnih gospodinjstvih je bilo delovno aktivnih 982.000 oseb. Njihovo število je bilo približno enako kot pred letom dni. Tudi stopnja delovne aktivnosti je ostala enaka, in sicer 56,3-odstotna.

Od tega je bilo 83 odstotkov delovno aktivnih zaposlenih v delovnem razmerju, 12 odstotkov jih je bilo samozaposlenih, dva odstotka delovno aktivnih sta opravljala študentsko delo, trije odstotki pa so delali v drugih oblikah dela ali pomagali na družinski kmetiji oziroma v družinskem podjetju.

Stopnja delovne aktivnosti v starostni skupini 20-64 let je bila 78,2-odstotna. Delež delovno aktivnih v tej starostni skupini je bil med moškimi za skoraj osem odstotnih točk višji kot med ženskami.

Kot so pojasnili statistiki, neaktivno prebivalstvo v starostni skupini med 15 in 74 let delijo v tri kategorije. V prvi so osebe, ki želijo delati, vendar dela ne iščejo, pod drugo spadajo osebe, ki iščejo delo, vendar ga niso pripravljene sprejeti v dveh tednih, v tretjo kategorijo pa spadajo tisti, ki ne želijo delati, zato dela ne iščejo.

V opazovanem četrtletju je bilo neaktivnih 561.000 oseb, od tega 46 odstotkov moških in 54 odstotkov žensk. V primerjavi s četrtletjem prej se je število neaktivnih povečalo za pet odstotkov. Med njimi je večina, in sicer 96 odstotkov, tistih, ki ne želijo delati in zato dela ne iščejo. Četrtino teh so predstavljali dijaki in študenti, dve tretjini pa upokojenci.