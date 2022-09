Si ob osvežilnem napitku radi postrežete z oreščki ali raje s kakšno stročnico? No, malo hecno bi bilo ob vrčku piva v baru zobati fižol ali grah … Z arašidi je stvar povsem drugačna, ampak so v resnici sorodniki fižola, graha, leče in drugih stročnic. Se pa od njih resda ločijo po tem, da rastejo pod zemljo, med koreninami nizkega grmička.

K​ikiriki oziroma arašid, kot mu pravimo pri nas, so nekdaj kultni jugoslovanski glasbeni šaljivci Rokeri s Moravu leta 1980 proslavili s pesmijo Krkenzi kikiriki evri dej, ki je bliskovito postala uspešnica. »Dijetalcem«, ki bi radi shujšali, so v jamajško-narodnjaških ritmih svetovali dieto z arašidi ob paroli: »Jedeš malo, skidaš salo.« Celo v vsaki takšni »agropopovski« šali pa je nekaj resnice in dandanes arašidi, seveda če si jih luščimo sproti in uživamo nesoljene, veljajo za zdravo hrano, ki naj bi zmernemu uporabniku izboljšala marsikateri zdravniški izvid. Ob tem pa ne gre zanemariti, da je ta podzemna stročnica izjemno okusna.

Arašide sicer pomotoma uvrščamo med oreščke, saj jih najpogosteje uživamo enako kot lešnike ali orehe, neredko jih najdemo tudi v mešanicah oreščkov. Nepogrešljivi so v jedeh različnih azijskih kuhinj iz voka, saj se izjemno lepo podajo k zelenjavi in zlasti perutninskemu mesu, zaradi toplotne obstojnosti pa mojstri voka za praženje najraje uporabljajo prav arašidovo olje.

Ampak arašidi se prav lepo podajo tudi k domačim jedem. Če lahko v Hrovači pri Ribnici iz fižola pečejo celo torte, lahko tudi iz jedrc arašidov pripravimo številne sladice. Če jih zmeljemo in pomešamo s staljeno čokolado ter stepeno smetano, nastane denimo imenitna krema za čokoladno torto.

Nekateri si dneva skoraj ne znajo predstavljati brez arašidovega masla, ki ga A​meričani mažejo na kruh enako kot pri nas običajno maslo. S takšnim maslom lahko med drugim pripravimo okusno marinado za meso, z njim bogatimo omake … Kot pri nas počnemo z ječmenom, cikorijo in rožiči, onkraj luže z arašidi »ponarejajo« kavo in kakav. Hkrati so glavna sestavina že desetletja najbolj priljubljene ameriške čokoladice.

Arašidi se lepo ujamejo s porom in piščančjim filejem. Če koščke fileja popečemo na olju in dodamo drobno narezan por in arašide ter vse skupaj (morda z dodatkom česna, čilija in ingverja) hitro popražimo, nastane precej enostavno pripravljena jed, ki jo postrežemo z rižem ali testeninami. Skupaj z medom in čilijem so odličen preliv za krepkejše solate.

Piščančji file z arašidi, papriko in rižem Sestavine za 4 porcije 500 g fileja piščančjih prsi, 200 g dolgozrnatega riža, 1 podolgovata rdeča paprika 80 g stebla zelene (po želji), 4 stroki česna, 1 srednje velika čebula, 2 žlici arašidovega masla, 2 žlici oljčnega olja, 1 pest arašidov, 2 žlici sojine omake, 1 žlička čilijeve omake Priprava 1. Najprej damo kuhat riž, ki ga pripravimo po navodilih na embalaži. Odlično se odreže riž basmati. Meso narežemo na koščke, velike za grižljaj, ali na trakove. Zeleno drobno narežemo. Papriko očistimo in narežemo na koščke. Čebulo narežemo na tenke rezine ali jo nasekljamo. 3 stroke česna nasekljamo na lističe (1 strok prihranimo). Medtem na močnem ognju segrejemo veliko ponev. Ko je vroča, vanjo vlijemo olje. 2. Takoj dodamo česen in ga med mešanjem pražimo le toliko, da zadiši, nato ga odstranimo iz ponve in dodamo meso. Premešamo in po kakšni minuti praženja dodamo še čebulo in zeleno. Pražimo na srednjem ognju ter vsaki 2 minuti premešamo. 3. Medtem zmešamo arašidovo maslo, 1 žlico vode, sojino omako in čilijevo omako, primešamo pa še stisnjen strok česna in enakomerno razmešamo. 4. Ko je meso že lepo porjavelo, dodamo še narezano papriko in arašide ter med mešanjem malce popražimo, a naj paprika ostane čvrsta. Ko je vse lepo pečeno, jed v ponvi prelijemo s pripravljeno omako, premešamo in počasi kuhamo še 1 minuto. Odstavimo z ognja in podloženo z rižem nadevamo na krožnike ter ponudimo. Čas priprave in kuhanja: 25 minut

Paradižnikova juha s teranom Potrebujemo 1 kg zrelega paradižnika, 1 veliko čebulo, 3 stroke česna, 1 dl terana, 1 žlico paradižnikovega koncentrata, oljčno olje, 1 šopek peteršilja ali bazilike, sol, sveže zmlet poper. Priprava Čebulo sesekljamo in jo v večjem loncu posteklenimo na olju. Medtem sesekljamo česen in ga dodamo na koncu praženja, le toliko, da zadiši. Dodamo vino in ko nekoliko povre, še paradižnik, koncentrat in 3 dl vroče vode. Ko zavre, počasi kuhamo 15 minut in začinimo po okusu; dodamo tudi polovico sesekljanega izbranega zelišča in po želji zalijemo z malo vode, če se zdi pregosto. Počasi kuhamo še 5 minut, nato odstavimo in pustimo pokrito nekaj minut, nato posujemo s preostalim sesekljanim zeliščem in postrežemo. V takšno juho lahko vmešamo poljubne kuhane testenine ali drugo zakuho.