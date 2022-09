Ruska obveščevalna služba FSB je Safronova, ki je delal za časopisa Kommersant in Vedomosti, obtožila, da je zbiral zaupne informacije o ruski vojski, obrambi in varnosti ter jih posredoval obveščevalni službi države članice Nata. Aretirali so ga julija 2020, potem ko je zapustil novinarstvo in postal svetovalec vodje državne vesoljske agencije Roskozmos.

Na moskovskem sodišču se je ob izreku obsodbe zbralo približno sto ljudi, ki so Safronovu ploskali in skandirali »Svoboda!«. Safronov se je zbranim nasmehnil in vzkliknil, da jih ima rad, preden so ga odpeljali iz sodne dvorane, navaja AFP.

Na začetku sojenja aprila letos je Safronov proces označil za »popolno parodijo« in zatrdil, da je nedolžen. Zavrnil je tudi ponudbo tožilstva, da se mu v zameno za priznanje krivde kazen zniža na 12 let.

Kremelj vztraja, da primer proti Safronovu ni povezan z njegovim prejšnjim novinarskim delom, nekdanji vodja Roskozmosa Dmitrij Rogozin pa je pojasnil, da Safronov v času, ko je delal za vesoljsko agencijo, ni imel dostopa do tajnih informacij. Tudi Safronov se je zagovarjal, da je njegovo delo temeljilo le na analizi prosto dostopnih virov.

Tožilstvo je sprva zahtevalo, da se nekdanjega novinarja obtoži na 24 let zapora. V zadnjih letih je bilo v Rusiji izdaje ali razkritja državnih skrivnosti sicer obtoženih že več ljudi.