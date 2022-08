Središča večine slovenskih mest doživljajo korenito prometno preobrazbo. Avtomobilski promet se sistematično izrinja, primat prevzemajo kolesarji in pešci, ki se jim pridružujejo raznotere oblike motoriziranega prevoza: električni skiroji, električna kolesa, skuterji … Podobne razmere so tudi v turističnih središčih. Izvajanje policijskega nadzora cestnega prometa sočasno doživlja nasprotni trend. Srečanja bližnje vrste z uniformiranci na kolesih so kvečjemu postala bled spomin.

Ljubljančan, zaprisežen kolesar in stalni obiskovalec mestnega središča, je na vprašanje, kdaj je nazadnje videl policijsko patruljo na pedalih, mirno odgovoril: »Dobro vprašanje. Od tega je moralo miniti že veliko let. Nazadnje sem videl patruljo na konjih. Morda jim jahanje bolj ustreza. Ni treba goniti.« Tudi anketirani novinarke in novinarji Dnevnika policiste kolesarje srečujejo zelo redko, kolegica se je spominjala, da jih je nekoč videvala v okolici Prešernovega trga, pa sem in tja na tržnici. Je v širši okolici Ljubljane drugače? »V občini Medvode, kjer živim, še nikoli nisem srečala policista na kolesu,« je odgovorila krajanka Medvod.

Statistični podatki Policijske uprave (PU) Ljubljana ustvarjajo drugačen vtis. V lasti ima namreč 60 koles, dobra polovica »flote«, 38 koles, je razporejenih po petih ljubljanskih mestnih enotah.

V Ljubljani je na kolesih 40 policistk in policistov

Dvokolesnike na območju PU Ljubljana uporablja skupno 51 policistk in policistov, od tega jih je v Ljubljani aktivnih skupno 40, še 50 jih je posebej opremljenih oziroma imajo zadolženo opremo za delo na kolesu. Zakaj so srečanja z njimi redka, je mogoče razbrati iz naslednjega pojasnila PU Ljubljana: »Poudariti je treba, da ne gre za število policistov, ki bi bili stalno prisotni na terenu, ampak se jih številčno in časovno prilagaja glede na izkazane potrebe.«

Še pred dobrim desetletjem so bile policijske patrulje na kolesih v središču Maribora vsakdanji prizor, posebej na območju za pešce. Danes nič več. Na celotnem območju Policijske uprave Maribor je sicer uradno aktivnih enajst policistov kolesarjev, to so štirje uniformiranci manj, kot je koles v voznem parku. »Naloge izvajajo pretežno na urbanem območju in v conah za pešce,« trdijo v upravi.

Na celotnem območju Policijske uprave Kranj je aktivnih 15 kolesark in kolesarjev. V preteklosti jih je bilo že več. »Število je nekoliko manjše, predvsem zaradi spremenjenih varnostnih razmer in obsega tudi drugega – predvsem interventnega dela,« je razložil tiskovni predstavnik Bojan Kos. Imajo devet koles.

Če ni kolesarske steze, tudi ni policistov kolesarjev

Celjska policijska uprava ima 16 klasičnih koles, ki jih uporablja 24 policistk in policistov, največ v Velenju. »Zaradi povečanega obsega dvokolesnega prometa v conah za pešce bi bilo smiselno imeti na terenu več policistov kolesarjev, vendar kadrovska problematika to onemogoča,« pravijo v upravi. In kaj pravi upokojena Slovenjgradčanka? Je že videla policista na kolesu? »Nikoli,« je odgovorila. »Videla sem jih samo po televiziji.«

»Na Obali že precej časa nisem videla policista na kolesu,« je povedala Koprčanka. Uradni podatek Policijske uprave Koper pravi, da osem zaposlenih opravlja svoje delo tudi na kolesu, in sicer v Kopru in Izoli. »Na območju policijske postaje Piran nimamo kolesarskih patrulj, saj na večjem delu Portoroža niti ni zagotovljene ustrezne kolesarske infrastrukture,« so odgovorili in dodali, da povečanje števila policistov kolesarjev po njihovi oceni ne bi bilo smiselno, ker »verjetno ne bi bistveno vplivalo na samo odzivnost in dostopnost policije na terenu«.

Na Goriškem nihče več ne kolesari

Na območju Policijske uprave Novo mesto se je število policistk in policistov na kolesih zmanjšalo na dvanajst, prav toliko jih je v murskosoboški policijski upravi, osem jih dela na lendavski policijski postaji. Policijskih koles je skupno enajst, le štiri jih ima Lendava. Policijska uprava Nova Gorica ima sicer tri kolesa, ki ji jih je leta 2008 podarila novogoriška občina. V službene namene jih ne uporablja nihče.

V večini policijskih uprav si želijo povečanja števila policistov na kolesih. »To zagotavlja vidnost policijskega dela,« je odgovorila Alenka Drenik iz PU Novo mesto. »Menimo, da bi lahko bili bolj učinkoviti, še posebej na področju nadzora cestnega prometa in tudi drugih področjih, če bi bilo več policistov kolesarjev, sploh glede na specifiko cestne infrastrukture in značilnosti kršiteljev v mestnem središču,« je odgovorila Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica PU Maribor.

*** 132 koles imajo v voznem parku vse slovenske policijske uprave, 135 policistov in policistk opravlja del svojih nalog na kolesu, 28 električnih koles je nabavilo ministrstvo za notranje zadeve.

*** Policijska uprava Nova Gorica ima tri kolesa, ki ji jih je leta 2008 podarila novogoriška občina. V službene namene jih ne uporablja nihče.

Prihodnost je električna »Pravilno ugotavljate, koles se ne uporablja več v takšni meri kot pred leti,« pravi Franc Žaren iz uprave uniformirane policije generalne policijske uprave. Kmalu naj bi bilo spet drugače. Policisti naj bi se zopet vrnili med ljudi. Tokrat s pomočjo električnih motorjev. Ministrstvo za notranje zadeve je namreč kupilo 28 električnih koles, štiri je predalo celjski policijski upravi. »Odziv je fantastičen,« je navdušen Žaren. Z električnimi kolesi se podaljšuje domet policista na patrulji, v torbe si bo lahko dal tudi več dodatne opreme. Z motoriziranim voznim parkom, ki se bo v prihodnjih letih še nadgrajeval, naj bi se zopet povečala vidnost policije in s tem občutek varnosti, še posebej v novih urbanih soseskah, po katerih se je možno s kolesi gibati hitreje kot z avtomobilom. Električna kolesa so tudi del strategije trajnostne mobilnosti in približevanja okoljevarstvenim zahtevam, je izpostavil Žaren.